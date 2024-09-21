Fed Üyesi Bowman'dan Faiz İndirimi Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Fed Üyesi Bowman'dan Faiz İndirimi Uyarısı

Fed üyesi Bowman, 50 baz puanlık faiz indirimine karşı çıkarak erken zafer kaygısını dile getirdi.

21.09.2024 03:22
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, politika faizinin 50 baz puan düşürülmesi kararına karşı çıkmasına ilişkin, bu kararın Fed'in fiyat istikrarı hedefinde "erken bir zafer ilanı" olarak yorumlanabileceği riskini gördüğünü ifade etti.

Bowman, yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5 aralığına indirme kararına karşı çıktığını anımsattı.

Söz konusu toplantıda politika faizinin 25 baz puan düşürülmesinden yana olduğunu belirten Bowman, enflasyonu düşürme ve iş gücü piyasasını soğutma konusunda kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında politika faizinde indirime başlamanın uygun olduğunu kabul ettiğini ancak bu süreçte ilk hamle olarak daha küçük bir adım atılmasından yana olduğunu ifade etti.

Bowman, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise sağlanan ilerlemeye rağmen endişe kaynağı olmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Enflasyonu düşürmede anlamlı bir ilerleme kaydedildiğini kabul etmek önemli olsa da çekirdek enflasyon yüzde 2,5 civarında veya üzerinde kalmaya devam ederken, Komitenin daha geniş kapsamlı politika eyleminin fiyat istikrarı görevimizde erken bir zafer ilanı olarak yorumlanabileceği riskini görüyorum. Enflasyon hedefimize henüz ulaşamadık. Ölçülü bir hızda daha nötr bir politika duruşuna doğru ilerlemenin, enflasyonu yüzde 2 hedefimize düşürmede daha fazla ilerleme sağlayacağına inanıyorum."

Fed, çarşamba günü politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmiş ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekmişti.

Bankanın faiz oranında 50 baz puanlık indirime gitme kararı 11'e karşı 1 oyla alınmıştı. Bowman, 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olarak karşı oy kullanan tek yetkili olmuştu.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fed Üyesi Bowman'dan Faiz İndirimi Uyarısı - Son Dakika

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