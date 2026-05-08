Festo, 1300 Çalışanı İşten Çıkaracak

08.05.2026 22:14
Alman Festo, verimlilik artırma amacıyla 1300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Dünyanın önde gelen endüstriyel tesis ve otomasyon teknolojileri üreticilerinden Alman firması Festo, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla Almanya'daki operasyonlarında yaklaşık 1300 kişinin işine son vereceğini duyurdu.

Esslingen merkezli şirket Festo'dan yapılan açıklamada, artan küresel rekabet, Asya pazarından gelen baskı ve jeopolitik krizler nedeniyle operasyonlarda yeniden yapılanma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, küresel bir dönüşüm programı başlatan şirketin, bu hamleyle dünya genelinde yıllık 200 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği ifade edildi.

İşten çıkarmaların şirketin çeşitli departmanlarına yayılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, istihdam kaybına rağmen Almanya'daki üretim tesislerinin faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, şirket yönetimi ile İş Konseyi arasında devam eden görüşmelerde, söz konusu istihdam kesintisinin sosyal açıdan en sorumlu ve kabul edilebilir şekilde nasıl hayata geçirileceğinin ele alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, sürece ilişkin teknik ayrıntıların ve tazminat gibi uygulanacak yöntemlerin ise henüz netleşmediği bildirildi.

Öte yandan, küresel ekonomik durgunluk, Festo'nun finansal verilerine de olumsuz yansıdı.

Şirketin geliri, 2025 yılında yüzde 3,7 azalarak yaklaşık 3,33 milyar avroya geriledi. Bu sonuçla birlikte şirket, 2022 yılındaki 3,81 milyar avroluk zirvenin ardından üst üste üçüncü yıl satış kaybı yaşamış oldu.

2025 sonu itibarıyla toplam 20 bin 600 çalışanı bulunan şirket, bunların 8 bin 200'ünü Almanya'da istihdam ederken kar rakamlarını ise kamuoyuyla paylaşmadı.

Otomasyon teknolojileri, yazılım ve yapay zeka çözümlerinde uzmanlaşan Festo, gıda, otomotiv ve tıp teknolojileri başta olmak üzere pek çok sektöre hizmet veriyor.

Kaynak: AA

