Fibabanka, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne imza attı - Son Dakika

Fibabanka, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına girmeye hak kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Fibabanka, atılan imza ile kadınların iş hayatındaki varlığını güçlendirmek, her alanda eşit olmalarını desteklemek ve toplumda cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ini benimseyeceğini taahhüt etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, her alanda fırsat eşitliğini savunduklarını ve her türlü ayrımcılığın karşısında durduklarını belirterek, "Toplumsal kalkınma ve refah için kadın ve erkeğin hem iş hem de sosyal hayata katılımının eşit bir şekilde sağlanmasının kritik olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. WEPs'e attığımız imzanın da bu yaklaşımımızın bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyet ayrımcılığının her zaman karşısındayız ve bu pusulayla tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiba Grubu bünyesinde yer alan 'İşimiz Eşitlik Platformu' çatısı altında sürdürdüğümüz faaliyetlerden de gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fibabanka'da oluşturdukları gönüllü kadın çalışma grubu SheBa ile kadın gözüyle bankayı değerlendirerek kadın çalışanların güvenle ve keyifle çalışabildikleri alanlar yaratmayı, kariyer programları ve pozitif yan haklar geliştirerek örnek şirket olmayı amaçladıklarını kaydeden Mert, şunları kaydetti:

"Diğer yandan Fiba Grubu şirketleri ile birlikte içinde bulunduğumuz 'İşimiz Eşitlik Elçi Grubumuz' ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ışık tutacak yeni projeleri hayata geçirmek için etki odaklı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Grup çatısı altındaki İşimiz Eşitlik Elçilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan 'Eşitlikçi Dil ve Davranış Kılavuzu' ile iş hayatında ve toplumda eşitliğe aykırı söylemlere karşı duruyor, Bankamız bünyesinde bu kılavuzu yaygınlaştırma faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. AÇEV iş birliğinde, 'Eşitlik Ailede Başlar' temasıyla çalışanlarımıza yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. İş başvuru formlarında ve iş ilanlarında cinsiyetçi dil ve alanların kaldırılmasını, cinsiyet dağılımında dengesizlik tespit edilen birimlerde ise işe alımlarda azınlıktaki cinsiyete pozitif ayrımcılık yapılmasını sağlıyoruz. Ayrıca çok yakın zamanda Bankamızda hayata geçirdiğimiz tüm yönetmelikleri tekrar gözden geçirerek Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikasını yayınladık. Fibabanka olarak, WEPs'e attığımız imza ile kadının toplumsal hayattaki varlığını güçlendirmeye devam edeceğiz."