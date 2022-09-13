Fibaemeklilik ile NN Hayat ve Emeklilik, OKS portföy devri için anlaştı - Son Dakika
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Fibaemeklilik ile NN Hayat ve Emeklilik, OKS portföy devri için anlaştı

13.09.2022 12:42
Fibaemeklilik ile NN Hayat ve Emeklilik, OKS portföy devri için anlaştı

Fibaemeklilik ve NN Hayat ve Emeklilik, NN'in Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki portföyünün devredilmesi konusunda anlaştı.

Fibaemeklilik ve NN Hayat ve Emeklilik, NN'in Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki portföyünün devredilmesi konusunda anlaştı.

Fibaemeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, resmi onay başvurusu yapılan anlaşma kapsamında, portföy devri SEDDK, SPK ve Rekabet Kurulu onaylarının ardından tamamlanacak.

Devirle birlikte Fibaemeklilik, emeklilik sektöründe OKS sıralamasında üst sıralara yükselirken, NN Hayat ve Emeklilik de bireysel emeklilik ve sigorta branşlarına odaklanarak büyümeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, emeklilik sektöründe istikrarlı bir büyüme hızıyla hareket eden bir şirket olarak, bu alandaki rekabette Fibaemeklilik adını daha üst sıralara taşıdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz dönemde de farklı satın almalar ve portföy devirleriyle hızlı büyüme dönemleri yaşamıştık. Amacımız, OKS alanında ilk akla gelen şirketlerden biri olmak ve BES'te olduğu gibi her gelir grubundan müşterimizin ileriki yaşlarını güvence altına almak." ifadelerini kullandı.

"Bireysel emeklilik alanındaki büyüme stratejimizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Anna Grzelonska da NN Group'un verimlilik esaslı büyüme stratejisine paralel olarak, Türkiye'deki OKS portföyünü devretme kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"NN Hayat ve Emeklilik olarak bu devir sonrasında bireysel emeklilik, hayat sigortası ve sağlık sigortası branşlarında varlığımızı daha da güçlendirmeye odaklanıyoruz. Bu karar, 2008 yılından bugüne dek Türkiye'de varlığını sürdüren NN Group'un, Türkiye pazarına yönelik odağında ve planlamalarında bir değişikliğe yol açmayacaktır. Özellikle bireysel emeklilik alanında, banka ve acente kanallarımızda büyüme stratejimize aynı kararlılık ile sürdüreceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Rekabet Kurulu, Sigorta, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fibaemeklilik ile NN Hayat ve Emeklilik, OKS portföy devri için anlaştı - Son Dakika

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