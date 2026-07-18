Filyos Limanı'ndan Lojistikte Avantaj - Son Dakika
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Filyos Limanı'ndan Lojistikte Avantaj

Filyos Limanı\'ndan Lojistikte Avantaj
18.07.2026 16:01
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KTSO Başkanı Çapraz, Filyos Limanı'nın etkin kullanımıyla bölge sanayisine lojistik avantajlar sunulacağını belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Filyos Limanı'nın etkin şekilde kullanılması ve demiryolu ağının daha verimli hale getirilmesiyle bölge sanayicisinin lojistik maliyetlerinde önemli avantaj elde edeceğini belirtti.

KTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çapraz, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde, TPAO/TP-OTC Filyos Liman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Filyos Limanıyla Lojistikte Yeni Ufuklar Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyum öncesinde, bölge ticaret ve sanayi odaları, kamu kurumları ile yatırımcı temsilcilerinden oluşan heyet, Filyos Limanı, Serbest Bölge, Lojistik Merkez ve çevresindeki yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.

Sempozyum kapsamında düzenlenen panel oturumlarında ise Filyos Limanı'nın mevcut kapasitesi, bölgesel lojistik altyapısı, yeni ticaret koridorları ve sanayinin geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Programa, KTSO Genel Sekreteri Hasan Kaya, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Şakir Adem Yazıcı, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Tümen ile Karabük Lojistik Merkezi Fizibilite Raporu çalışmalarını yürüten Berkant Güzelküçük de katıldı.

Programda konuşan Çapraz, Batı Karadeniz Bölgesi sanayisinin rekabet gücünün artırılmasında lojistik altyapısının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bölge üreticilerinin limanlara uzaklık nedeniyle önemli lojistik maliyetleriyle karşı karşıya kaldığını belirten Çapraz, Filyos Limanı'nın etkin kullanımı ve demiryolu ağının daha verimli hale getirilmesiyle taşıma maliyetlerinde önemli avantaj sağlanacağını kaydetti.

Bu gelişmenin Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında bölge sanayisine katkı sunacağını vurgulayan Çapraz, Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisinden demiryolu hattı geçen sayılı organize sanayi bölgelerinden biri olmasının stratejik avantaj sağladığını ifade etti.

Çapraz, bölgede hayata geçirilmesi planlanan Karabük Lojistik Merkezi'nin Filyos Limanı ile entegre çalışmasının yalnızca Karabük'e değil, Batı Karadeniz Bölgesi'nin tamamına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, güçlü lojistik altyapısının üretim maliyetlerini azaltacağını, sanayicinin rekabet gücünü artıracağını ve yeni yatırımların önünü açacağını dile getirdi.

Karabük Lojistik Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle üretim, demiryolu ve liman entegrasyonunun daha güçlü hale geleceğini aktaran Çapraz, bunun bölgenin ihracat kapasitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Çapraz, organize sanayi bölgelerinin limanlarla daha güçlü ulaştırma bağlantılarıyla entegre edilmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini belirterek, üretim merkezleri, organize sanayi bölgeleri, demiryolu ağı ve limanlar arasında kurulacak güçlü entegrasyonun Batı Karadeniz Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracağını ve ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Programın sonunda organizasyona katkı sunan kurum ve yetkililere teşekkür eden Çapraz, ortak akıl ve iş birliğiyle yürütülecek çalışmaların Batı Karadeniz'in kalkınmasına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filyos Limanı'ndan Lojistikte Avantaj - Son Dakika

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