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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak Ayında Düştü - Son Dakika
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak Ayında Düştü

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesine düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yanıtlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks ocakta tüm alt endekslerin azalışıyla geriledi. İş durumu, hizmet talebi ve karlılıkta yaşanan zayıflama, gelecek döneme ilişkin beklentileri olumsuz etkiledi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi Ocak Ayında Düştü
24.01.2024 - 10:49,  Güncelleme: 10:57
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ocakta bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesine düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 142 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, ocakta bir önceki aya göre 20,6 puan azalarak 140,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenlerin lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir miktar geriledi.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda karlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, hem Avrupa Birliği (AB) içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda zayıfladı.

Gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise AB içindeki yurt dışı piyasalarda bir miktar güçlenirken, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda aynı kaldı.

2024 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 21,4, 2,1 ve 32,3 puanlık azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA
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