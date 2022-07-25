Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı yapıldı

25.07.2022 21:16
Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı yapıldı

Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.

Finansal İstikrar Komitesinde, küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin, makro ekonomik göstergelere olası yansımalarıyla küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 5'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, küresel ekonomik gelişmelerin, ülkenin finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler mercek altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruşunun devam ettiği vurgulanarak, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü belirtildi.

Toplantıda, makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkilerinin analiz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."

Bakan Nebati de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesi 5. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

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Kaynak: AA

Nureddin Nebati, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı yapıldı - Son Dakika
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