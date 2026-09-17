Finansal İstikrar Komitesi: "(Piyasalardaki gelişmeler) Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finansal İstikrar Komitesi: "(Piyasalardaki gelişmeler) Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir"
Finansal İstikrar Komitesi: "(Piyasalardaki gelişmeler) Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir"
Kaynak: AA
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