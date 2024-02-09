Finansal İstikrar Komitesi, kredilerin finansal istikrara etkilerini değerlendirdi

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmelerin finansal istikrara etkileri ve uygulanabilecek tedbirler ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 9 Şubat 2024 tarihinde toplandı. Toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeler ile bu gelişmelerin finansal istikrara etkileri ele alınmış, uygulanabilecek tedbirler tartışılmıştır. Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrar ile uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir" denildi.

Komitenin, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.