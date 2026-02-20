Finansal Sektör Hacmi 3,8 Trilyon Liraya Ulaştı

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 2025'te 3 trilyon 878 milyar liraya yükseldi.

FKB'den yapılan açıklamada, birliğin temsil ettiği beş sektördeki şirketlerin 2025 yılına ilişkin konsolide verileri paylaşıldı.

Buna göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 3 trilyon 878 milyar liraya ulaşırken, banka dışı finans sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,5 seviyesine yükseldi.

Söz konusu beş sektörün aktif toplamı 1 trilyon 725 milyar lira, alacak büyüklüğü 1 trilyon 224 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 343 milyar lira, müşteri sayısı 6 milyon 822 bin, şirket sayısı 131, şube sayısı 1208, çalışan sayısı ise 19 bin 367 olarak gerçekleşti.

Tasarruf finansman sektöründeki yüksek büyüme oranı dikkati çekti

Geçen yıl faktoring sektörünün işlem hacmi yüzde 51,4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya yükselirken, aktif büyüklüğü yüzde 45 artışla 458 milyar lira oldu.

Finansal kiralama sektöründe işlem hacmi yüzde 69,6 artışla 309 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 60,3 artışla 536 milyar liraya ulaştı.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 67,4 artışla 483 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 66,5 artışla 354 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü de yüzde 63 artışla 54,5 milyar lira oldu.

Geçen yıl en dikkat çekici büyüme performansı tasarruf finansman sektöründe görüldü. Sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 251 artışla 323 milyar liraya ulaştı. Bu artış, tasarruf finansman modelinin finansal sistem içindeki ağırlığını artırdığını gösterdi.

"Büyümenin niteliğini güçlendiren bir yıl oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2025'in banka dışı finans sektörünün ölçeğini büyüttüğü ve finansal sistem içindeki stratejik konumunu güçlendirdiği bir dönem olduğunu belirtti.

Ballı, "3,8 trilyon lirayı aşan işlem hacmimiz ve 1,7 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle üretimden ticarete, KOBİ'lerden hane halkına kadar geniş bir kesimin finansmana erişimine katkı sağlamayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Sektörün yalnızca hacimsel büyüme değil, finansal dayanıklılık açısından da önemli bir performans sergilediğine dikkati çeken Ballı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aktif büyüklüğümüzün 1,7 trilyon lira seviyesine ulaşması ve özkaynak büyüklüğümüzün 343 milyar liraya yaklaşması, sektörümüzün sermaye yapısını güçlendirdiğini gösteriyor. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz; dijitalleşme yatırımları, risk yönetimi disiplini ve kamu otoriteleriyle kurdukları güçlü işbirliği sayesinde sürdürülebilir büyüme perspektifini korudu."

Ballı, banka dışı finans sektörü olarak bu yıl da büyüme ivmesini korurken büyümenin kalitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2026 yılında da fonlama yapısının dengelenmesi, risk yönetimi disiplininin sürdürülmesi ve dijital verimliliğin artırılması sektörlerimiz açısından belirleyici olacak. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesi güçlendikçe biz de bu hareketliliği destekleyen finansal altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.