Finansal Sektör Hacmi 3,8 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Finansal Sektör Hacmi 3,8 Trilyon Liraya Ulaştı

20.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal kiralama ve faktoring gibi sektörlerdeki işlem hacmi 2025'te 3,8 trilyon lira oldu.

Finansal Kurumlar Birliğinin (FKB) temsil ettiği finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 2025'te 3 trilyon 878 milyar liraya yükseldi.

FKB'den yapılan açıklamada, birliğin temsil ettiği beş sektördeki şirketlerin 2025 yılına ilişkin konsolide verileri paylaşıldı.

Buna göre, finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerinin toplam işlem hacmi 3 trilyon 878 milyar liraya ulaşırken, banka dışı finans sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,5 seviyesine yükseldi.

Söz konusu beş sektörün aktif toplamı 1 trilyon 725 milyar lira, alacak büyüklüğü 1 trilyon 224 milyar lira, özkaynak büyüklüğü 343 milyar lira, müşteri sayısı 6 milyon 822 bin, şirket sayısı 131, şube sayısı 1208, çalışan sayısı ise 19 bin 367 olarak gerçekleşti.

Tasarruf finansman sektöründeki yüksek büyüme oranı dikkati çekti

Geçen yıl faktoring sektörünün işlem hacmi yüzde 51,4 artışla 1 trilyon 875 milyar liraya yükselirken, aktif büyüklüğü yüzde 45 artışla 458 milyar lira oldu.

Finansal kiralama sektöründe işlem hacmi yüzde 69,6 artışla 309 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 60,3 artışla 536 milyar liraya ulaştı.

Finansman şirketlerinin işlem hacmi yüzde 67,4 artışla 483 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 66,5 artışla 354 milyar liraya çıktı. Varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü de yüzde 63 artışla 54,5 milyar lira oldu.

Geçen yıl en dikkat çekici büyüme performansı tasarruf finansman sektöründe görüldü. Sektörün işlem hacmi yüzde 261,8 artışla 1 trilyon 211 milyar liraya, aktif büyüklüğü ise yüzde 251 artışla 323 milyar liraya ulaştı. Bu artış, tasarruf finansman modelinin finansal sistem içindeki ağırlığını artırdığını gösterdi.

"Büyümenin niteliğini güçlendiren bir yıl oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKB Başkanı Ali Emre Ballı, 2025'in banka dışı finans sektörünün ölçeğini büyüttüğü ve finansal sistem içindeki stratejik konumunu güçlendirdiği bir dönem olduğunu belirtti.

Ballı, "3,8 trilyon lirayı aşan işlem hacmimiz ve 1,7 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğümüzle üretimden ticarete, KOBİ'lerden hane halkına kadar geniş bir kesimin finansmana erişimine katkı sağlamayı sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Sektörün yalnızca hacimsel büyüme değil, finansal dayanıklılık açısından da önemli bir performans sergilediğine dikkati çeken Ballı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aktif büyüklüğümüzün 1,7 trilyon lira seviyesine ulaşması ve özkaynak büyüklüğümüzün 343 milyar liraya yaklaşması, sektörümüzün sermaye yapısını güçlendirdiğini gösteriyor. Finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketlerimiz; dijitalleşme yatırımları, risk yönetimi disiplini ve kamu otoriteleriyle kurdukları güçlü işbirliği sayesinde sürdürülebilir büyüme perspektifini korudu."

Ballı, banka dışı finans sektörü olarak bu yıl da büyüme ivmesini korurken büyümenin kalitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "2026 yılında da fonlama yapısının dengelenmesi, risk yönetimi disiplininin sürdürülmesi ve dijital verimliliğin artırılması sektörlerimiz açısından belirleyici olacak. Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat kapasitesi güçlendikçe biz de bu hareketliliği destekleyen finansal altyapıyı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Sektör Hacmi 3,8 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:40:08. #7.11#
SON DAKİKA: Finansal Sektör Hacmi 3,8 Trilyon Liraya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.