Fındık Fiyatları Üreticiyi Endişelendiriyor

Zonguldak ve Karadeniz Bölgesi'nde hasat sezonu yaklaşırken üreticilerin gözü açıklanacak yeni sezon fındık alım fiyatına çevrildi. Fındık alım satımı yapan Enes Uzun, 300 TL'nin altında açıklanacak bir fiyatın üreticiyi memnun etmeyeceğini belirterek, fiyatların temmuz ayı içerisinde açıklanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Zonguldak ve Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadına sayılı günler kala üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı yeni sezon alım fiyatını bekliyor.

Fındık alım satımı yapan Enes Uzun, yeni sezon öncesinde belirsizliğin hem üreticiyi hem de sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, fiyatların temmuz ayı içinde açıklanması gerektiğini söyledi. Uzun, "300 liranın altında açıklanacak bir fiyat üreticiyi kesinlikle memnun etmez. Artan üretim maliyetleri göz önüne alındığında üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için fiyatın en az bu seviyede olması gerekiyor." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, geçen sezon kabuklu fındık alımlarını Giresun kalite için kilogram başına 200 TL, Levant kalite için ise 195 TL'den gerçekleştirmişti. Buna karşın serbest piyasada fiyatlar TMO alım fiyatlarının da altında seyretmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon eylül ayında 50 randıman kabuklu fındık fiyatı 340 TL seviyesine kadar yükselirken, daha sonra 290-300 TL bandına geriledi. Aralık ayında ise fiyatlar 270 TL'den başlayarak 230 TL'ye kadar düştü. Serbest piyasa, 2025 yılını yaklaşık 300 TL seviyesinde tamamlarken, 2026 sezonu öncesindeki fiyatlar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı.

Alaplı serbest piyasasında ise 10 Temmuz Cuma günü itibarıyla 50 randıman kabuklu fındık 165-180 TL arasında işlem görüyor.

Yeni sezon alım fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, üreticiler maliyetleri karşılayacak ve emeğinin karşılığını verecek bir fiyat talep ediyor. - ZONGULDAK