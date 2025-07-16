Fındık Hasadı İçin Erken Uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Hasadı İçin Erken Uyarı

Fındık Hasadı İçin Erken Uyarı
16.07.2025 16:58
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Fındık hasadında erken toplamanın kalite kaybı yaratacağı uyarısı yapıldı, üreticiler dikkatli olmalı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta olgunlaşmadan yapılacak hasadın, rekolte ve kalite kaybına neden olacağından üreticileri ekonomik yönden olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta sahil kesimlerine yaklaşık 2 hafta sonra hasadın başlaması bekleniyor. Nisan ayında etkili olan zirai don sonrası Ordu'nun 400 ve üzeri rakımdaki bölgelerinde fındık mahsulünde ciddi zararlar tespit edilirken, erken yapılacak olan hasadın rekolte ve kalite kaybına neden olacağı, bu durumun ise üreticileri ekonomik yönden olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

"Açıklanacak olan hasat tarihlerine muhakkak uymamız gerekiyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, açıklanacak olan hasat tarihlerine uyulması gerektiğini belirterek, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta artık hasat sezonuna yaklaştık. 2025 yılı hasat zamanına 2 hafta gibi bir süre kaldı. Tabi sahil ve yüksek kesimlere göre hasat zamanı muhakkak değişecektir. Fındık toplama tarihleri ilgili komisyonlar tarafından açıklanacaktır. Muhakkak açıklanan hasat tarihlerine uymamız lazım. Erken toplanan fındıklarda su oranı yüksek olduğu için hızlı su kaybı ile birlikte bezik oluşur, bu da randıman ve kilo kaybına neden olur. Bu da üreticilerimizin cebine girecek olan paranın eksik olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle acele edilmemesi gerekiyor" dedi.

"Elimizde olan mahsulün değerini korumamız gerekiyor"

Ordu'da 400 rakım ve üzeri bölgelerde ciddi rekolte kaybı olduğunu kaydeden Soydan, "Bu yıl zaten zirai don olayını yaşadık, 300-400 rakım ve üzerinde fındık yok denilecek kadar az. Bu nedenle belirli rakımın altından sıfır rakıma kadar mahsul var, bunun da değerini bilmek ve ekonomik yönden en iyi şekilde sağlayabilmemiz için acele edilmemesi gerekiyor. Çotanakların tamamıyla olgunlaşmasını beklemek lazım" diye konuştu.

'Fındıkları daldan değil, yerden toplayın' önerisi

Olgunlaşıp yere dökülen fındık hasadının, daldan yapılan hasada göre hem daha verimli, hem de işçilik olarak daha kolay olduğuna değinen Soydan, "Bu sene fındığı daldan toplamaya bile gerek yok, fındığın yere dökülmesini beklemek lazım. Bu sebeple hem fındığın tam olgunlaşmasını beklemiş oluruz, hem de az işçilik ile hasadı yapmış oluruz. Özellikle gurbetten gelen üreticilerimiz kesinlikle acele etmesinler. Bu yıl zirai don olayı nedeniyle işçilik sıkıntısı da çekilmeyecek" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, ordu, Son Dakika

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