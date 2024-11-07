Fındık Pazarında 174 Bin Ton İşlem Gördü

Ekonomi

Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bu yılın ağustos-eylül döneminde borsalarda 174 bin 55 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem, 43 bin 106 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kentleri 35 bin 814 tonla Düzce/ Bolu, 27 bin 345 tonla Ordu, 23 bin 922 tonla Giresun izledi.