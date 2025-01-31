Fındık Üreticileri Beklemede

Ekonomi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ihracat rakamlarına bakıldığın Türkiye genelinde üreticilerin elinde yaklaşık yüzde 15'lik bir fındığın bekletildiğini kaydederek, "Üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton civarında bir fındık var diyebiliriz, bu da önemli bir rakam. İhracat açısından da şu anda üreticilerimizin elindeki fındığa ihtiyaç var diyebiliriz. Hem stoklardaki, hem TMO'nun depolarındaki fındıklar ihtiyacı karşılayabilecek durumda" dedi.

Türkiye'nin en önemli tarım ve ihracat ürünlerinden olan fındık mahsulü 2024 yılında kahverengi kokarca zararlısı ile sorun yaşadı. Özellikle sahil ve orta kesimlerinde bazı noktalarda zararlı fındığa ciddi zarar verdi. Bu zararla birlikte 2024 yılı için açıklanan resmi rekoltede, hasattan sonra azalma oldu. Serbest piyasada oluşan düşük fiyattan mahsullerini satmak istemeyen üreticiler mahsullerini pazara indirmek yerine ev ve depolarında bekleterek, fiyatların yükselmesini hedefliyor.

"Üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton fındık var, rekoltenin yaklaşık yüzde 15'i"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2024 yılında 738 bin ton olarak açıklanan fındık rekoltesinin kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle azalarak 700 bin ton seviyelerine indiğini söyledi. İhracat rakamlarına bakıldığın Türkiye genelinde üreticilerin elinde yaklaşık yüzde 15'lik bir fındığın bekletildiğini kaydeden Soydan, "Bu günlerde üreticilerimizin elinde yüzde 15'lik bir fındık mevcut. Yani üreticilerimizin elinde çok kıymetli 100 bin ton civarında bir fındık var diyebiliriz, bu da önemli bir rakam. İhracat açısından da şu anda üreticilerimizin elindeki fındığa ihtiyaç var diyebiliriz. Hem stoklardaki, hem TMO'nun depolarındaki fındıklar ihtiyacı karşılayabilecek durumda. Üreticilerimiz de elindeki fındıkları en iyi şekilde değerlendirmek için depolarında fındıklarını tutuyor ve kendilerine göre uygun fiyatları yakaladıklarında pazara indireceklerdir" dedi.

"Fındık fiyatları yükselişe geçiyor"

Şu anda serbest piyasada fındık fiyatlarının 130-135 TL olduğunu ve 2025 yılı ile yükselişe geçtiğine değinen Soydan, üreticilerin bekledikleri serbest piyasa şartlarının oluşması durumunda kalan fındığın pazara ineceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

"Beklediğim fiyatın altına satmam"

Evinde yaklaşık 3 ton fındık bulunan üretici Fikret İlhan (68), "Benim beklentim en az 160 lira, o fiyattan aşağı satmam mümkün değil. Evimde 3 tondan fazla fındık var, istediğim fiyatı bulana kadar bekleteceğim, başka çaresi yok, yoksa maliyetini kurtarmıyor. Bu yıl kokarca bahane edilerek fındık düşük fiyattan satın alındı" ifadelerine yer verdi. - ORDU