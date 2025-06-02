Fındıkta Kahverengi Kokarca Alarmı

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tüm fındık üreticilerinin zaman kaybetmeden kahverengi kokarca zararlısına karşı kimyasal mücadeleye başlaması gerektiğini söyledi.

Tarımsal üretimde başta fındık olmak üzere önemli ölçüde verim ve kalite kayıpları meydana getiren, tahripkar, istilacı ve polifag bir zararlı olan kahverengi kokarca ile mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığı Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı gereğince 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında entegre mücadele prensipleri doğrultusunda ve kahverengi kokarca teknik talimatı ile cezbet-öldür yönergesine göre yürütülüyor. Kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) kışlaklardan günlük sıcaklık ortalaması 12,5 dereceye ulaştığında çıkışlara başlayıp, sıcaklık ortalaması 17 dereceyi bulana kadar periyodik olarak çıkışlarını sürdürüyor. Zararlının kışlak çıkışlarının büyük ölçüde gerçekleştiği, ancak iklim faktörlerine bağlı olarak çıkışların halen devam ettiğinin gözlendiği ifade edildi.

Konu hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde fındık üreticilerince 15 Haziran'a kadar bahçelerinde yaptıkları kontrollerde ilgili teknik talimat gereği zararlı popülasyonunun mücadele eşiğine ulaştığı zamanda (10 ocakta 5 ergin) erginlere karşı ruhsatlı BKÜ ile kaplama ilaçlama şeklinde birinci ilaçlamanın yapılması gerekmektedir" dedi.

Sağlam, kimyasal mücadelenin komşu bahçelerle birlikte koordineli bir şekilde yapılmasının mücadele etkinliğini artıracağını vurgulayarak, fındıkta kahverengi kokarca erginlerine karşı mücadele zamanının geldiğini ve tüm fındık üreticilerinin zaman kaybetmeden yapılan kontrollerde mücadele eşiğine ulaşılan bahçelerde kimyasal mücadelenin yapılmasını ve kahverengi kokarcaya karşı ruhsatlı BKÜ'lerin kullanılması gerektiğini ifade etti. - SAMSUN