Fındıkta kışlık bakım, verim ve kalitenin artmasını sağlıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık üreticilerini, verim ve kaliteyi artırmak için bahçelerinde kışlık bakıma önem vermeleri konusunda uyardı.

Soydan, Perşembe Ziraat Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, fındığın hem ülke hem de bölge açısından son derece önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.

Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini ve tarım ihracatının önemli kısmının fındıktan sağlandığını belirten Soydan, üretilen fındığın yüzde 80'inin ihraç edildiğini aktardı.

Fındıkta kış bakımının önemine değinen Soydan, üreticilerin bu aylar içerisinde bahçelerine toprak analizine göre gübreleme, dip temizliği, kireçleme, dal budaması ve hastalıklara karşı ilaçlama yapması gerektiğini ifade etti.

Özellikle fındığın bahar ayına daha güçlü çıkması için kışlık bakımın önemli olduğuna işaret eden Soydan, zamanında ve tekniğine uygun şekilde yapılacak bakımın, fındığın verim ve kalitesini artırdığının altını çizdi.

Soydan, bu süreçte yapılacak bahçe bakımının, üretime ciddi şekilde katkı sunduğunu dile getirerek, "Dekara 90-100 kilogram alınan bahçelerimizde, bakımların yeterli yapılması durumunda bu rakam 200-250 kilograma kadar çıkmaktadır. Doğru bakımla az yerden çok fındık üretmek son derece mümkündür." dedi.

Ziraat odaları olarak fındık üreticilerine bu süreçte uzman personellerinin teknik anlamda bilgilendirmede bulunduğunu da aktaran Soydan, talep edilmesi durumunda ekiplerin bahçeye giderek, üreticiye yerinde bilgilendirme yaptığını da kaydetti.

Soydan, dekarda yaşanacak artışın ülke ekonomisine ve en önemlisi üreticiye çok ciddi kazanç getirdiği bilgisini de vererek, üreticilerin bu süreci çok değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.