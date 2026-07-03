Fındıkta Yüksek Rekolte Beklentisi Hususi Riskler Taşıyor

Bu yıl fındıkta son yılların yüksek rekoltelerinden birinin beklendiği ancak özellikle temmuz ayında yaşanabilecek yüksek sıcaklıklar, yetersiz yağış, zararlı böcekler ve hastalıkların rekolteyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Cemil Pehlevan, çotanak miktarı açısından son yılların en verimli sezonlarından birinin yaşandığı belirterek kahverengi kokarca, külleme hastalığı ve diğer zararlıların oluşturabileceği kayıpların da dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

"Bu yıl fındık rekoltesi, çiftçiyi mutlu edecek seviyede görünüyor"

Bu yılki fındık rekoltesinin çiftçiyi mutlu edecek seviyede göründüğünü kaydeden Pehlevan, "Bu yıl fındık rekoltesi, çiftçiyi mutlu edecek seviyede görünüyor. Ancak temmuz ayı, bu rekolte açısından oldukça riskli bir dönem. Hava şartları, yüksek sıcaklıklar, yağışın yetersiz olması, böcekler ve hastalıklar rekolteyi olumsuz etkileyebilir. Sonuçta fındıkta hasat dönemine kadar bu riskler devam ediyor. Bu nedenle çiftçilerimizin bahçelerini yakından takip etmeleri gerekiyor. Böcek gördüklerinde vakit kaybetmeden müdahale etsinler. Biyolojik, mekanik ya da kimyasal yöntemlerle ilaçlama ve mücadelelerini yapsınlar. Şu anki görüntüye göre son yılların en yüksek rekoltelerinden biri söz konusu. Ancak kesin değerlendirmeyi hasattan sonra yapabileceğiz. Evet, rekolte yüksek görünüyor. Fakat kokarca zararı, külleme hastalığı ve diğer hastalık ve zararlıları da dikkate aldığımızda, elimizde kalan gerçek ürüne bakmamız gerekiyor. Bu nedenle şu aşamada kesin bir hüküm vermek zor. Çotanak miktarı açısından ise bu yılı, son yıllarda fındıkta en fazla çotanağın görüldüğü yıl olarak değerlendirebiliriz" dedi.

Türk fındığının aroması dünyada eşsiz olduğunu belirten Pehlevan, "Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini karşılıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yetişen fındığın aromasını dünyanın başka bir yerinde yakalamak mümkün değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri, denizden kaynaklanan buharlaşma olabilir. Fındığımızın değerini düşürmeye çalışanlar olabilir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bizim bu üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Fındık, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri. Bu alanda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu değere sahip çıkmalı, üretimi daha fazla desteklemeli ve insanlarımızı fındık üretimine yönlendirmeliyiz" diye konuştu. - TRABZON