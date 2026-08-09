Fırat Nehri Havzası Projesi ile Yoksullukla Mücadele - Son Dakika
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Fırat Nehri Havzası Projesi ile Yoksullukla Mücadele

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FIRAT Projesi, orman köylülerinin geçim kaynaklarını artırmayı ve yoksulluğu azaltmayı hedefliyor.

Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (FIRAT) ile geçimlerini karma tarım sistemine dayalı sürdüren ve yüksek bölgelerdeki orman köylerinde yaşayan küçük ölçekli üreticilere odaklanılarak, halkın yoksulluğunun azaltılması amaçlanıyor.

AA muhabirinin, Türkiye ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) arasında imzalanan Finansman Anlaşması'ndan derlediği bilgilere göre, Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi ile 6 ilde yaşayan orman köylüleri kalkındırılacak.

Anlaşma kapsamında projeye, Küresel Çevre Fonunun (GEF) yürütücü kuruluşu sıfatıyla hareket eden Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonundan, hibe niteliğinde 1 milyon 411 bin 187 dolar finansman sağlanacak. Bu doğrultuda, mikro havza planlaması ve doğal kaynak yönetimine 859 bin 587 dolar, sürdürülebilir arazi yönetimi, iklim dirençli altyapı, geçim kaynakları ve pazarlara erişime yönelik yatırımlara 250 bin dolar, kurumsal güçlendirmeye 112 bin 600 dolar, proje yönetim giderlerine 125 bin dolar, izleme ve değerlendirmeye 64 bin dolar kaynak oluşturulacak.

Projede kadınlar, işsiz gençler ve yoksul haneler öncelik olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) lider kuruluş olacağı FIRAT projesinde, geçimlerini karma tarım sistemine dayalı sürdüren ve yüksek bölgelerdeki orman köylerinde yaşayan küçük ölçekli üreticilere odaklanılacak. Özellikle kadınlar, işsiz gençler ve yoksul haneler öncelikli gruplar arasında yer alacak.

Fırat Nehri havzasındaki mikro havzalarda yaşayan halkın yoksulluğunun azaltılmasını, gelir düzeyinin ve dirençliliğinin artırılmasını amaçlayan proje, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman ile daha önce Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen projeler kapsamında yer almayan Bingöl ve Elazığ'daki belirli ilçeleri hedefleyecek.

Mikro havza planlarındaki yatırım fırsatları değerlendirilecek

Öte yandan mikro havza planlaması ve doğal kaynak yönetimi bileşeni çerçevesinde, her bir mikro havzada ortalama 10 köyü kapsayan toplam 40 mikro havza planının hazırlanması ile doğal kaynakların rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimine yönelik faaliyetlerin uygulanması desteklenecek.

Sürdürülebilir arazi yönetimi, iklime dirençli altyapı, geçim kaynakları ve pazara erişim yatırımları kapsamında, mikro havza planlarında belirlenen iyileştirme ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. Üretim varlıklarının iyileştirilmesi, kırsal alanlarda tarımsal üretim ve ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, üretim teknolojileri ve uygulamalarının iyileştirilmesi ile ürünlerin toplanması ve pazara erişimin geliştirilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki illerde üretilen ürünlerin pazarlanması ve tanıtımına yönelik ilave destek sağlanacak. Kamu sulama altyapısına yatırımlar yapılacak ve bu yatırımlar döner fon-hibe mekanizması aracılığıyla gerçekleştirilecek çiftlik düzeyindeki yatırımlarla tamamlanacak.

Kaynak: AA

Fırat Nehri, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fırat Nehri Havzası Projesi ile Yoksullukla Mücadele - Son Dakika

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