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Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- "Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor" - Son Dakika

Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- "Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor"

06.12.2021 14:00

Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyorİSTANBUL İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor.

Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor

İSTANBUL İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor. Genel olarak İstanbul'da 230 gram ekmek 2,5 TL'ye satılırken bazı ilçelerde fırıncılar ekmek fiyatlarını 3 TL'ye kadar çıkardı.

İstanbul Ticaret Odası'nın aldığı karar sonucu 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 TL olarak belirlenmişti. İstanbul'un bazı ilçelerinde ise bu rakamın 3 liraya çıktığı ve ekmeğin gramajının düşürüldüğü söyleniyor. Fırıncılar bu durumun artan maliyetlerden kaynaklandığını söylerken fiyatların dengelenmesini istiyor. Fırıncılar aynı zamanda un fiyatlarının son birkaç ayda yüzde 100 oranında arttığını belirtiyor.

Bazı ilçelerde ekmek fiyatlarının 3 liraya kadar çıktığını söyleyen fırıncı Yaşar Sandal, "Mecburi olarak satmak zorunda kalıyorlar. 1 ay önce 200 liraya aldığım unu şimdi ise 400 liraya alabiliyorum. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak maliyetini karşılayamıyoruz. Şu anda sattığım ekmekten zarar ediyorum. Yaptığım hesaplara göre günlük olarak bin lira zarar ediyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden destek bekliyoruz. Ekmek zammıyla alakalı olarak odaya da başvurduk. Oda da beklememizi söylüyor. Bizde ekmeğin 3 lira olmasını istiyoruz. Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor. Şu anda 230 gram ekmeğin fiyatı 2,5 lira olması gerekiyor. 3 liraya satan fırınlar zarar etmek istemedikleri için böyle bir yola başvuruyor. Böyle devam ederse bizde zam yapacağız" dedi.

Artan maliyetlerden şikayet eden Fırıncı Sedat Özkan ise "Maliyetlerin artışından dolayı bazı ilçelerde ekmek 3 liraya satılıyor. Biz fırıncılar odasından fiyat alıyoruz, buna göre satıyoruz. Un fiyatı 6 ay önce 175 liraydı şimdi 400 liraya satılıyor. Maya fiyatı 80 liraydı önümüzdeki hafta 160 lira olması bekleniyor. Ekmek 1 lirayken kar marjı daha yüksekti. Biz fiyatların her yerde aynı olmasını istiyoruz. Vatandaşlarda ekmek fiyatlarını pahalı buluyor ama esnafın maliyetleri arttığı için böyle. Vatandaşlar ekmek adetlerini azalttı, bazı vatandaşlar ise küçük sandviç ekmeği almayı tercih ediyor. Yetkililerden bu fahiş fiyat artışlarına müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor
Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor
Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor
Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor

Türk Lirası, İstanbul, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırıncıların kafası karışık, İstanbul'da ekmek fiyatları değişiklik gösteriyor- 'Bazı fırınlar kendileri fiyat belirliyor' - Son Dakika Ekonomi


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