Firmaların Net Döviz Açığı 141.9 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Firmaların Net Döviz Açığı 141.9 Milyar Dolar

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı Aralık 2022'de 141.9 milyar dolara yükseldi.

04.03.2025 15:16
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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, geçen yılın aralık ayında 141 milyar 930 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 2 milyar 370 milyon dolar, yükümlülükleri de 7 milyar 79 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 4 milyar 709 milyon dolar artarak 141 milyar 930 milyon dolara çıktı.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 1 milyar 780 milyon dolar ve 796 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 158 milyon dolar ve 49 milyon dolar azaldı. Böylece varlıklar 2 milyar 370 milyon dolar artış kaydetti.

Yükümlülük dağılımında ise aralıkta önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 326 milyon dolar, 1 milyar 973 milyon dolar ve 1 milyar 780 milyon dolar artarken, bunlara bağlı olarak yükümlülükler 7 milyar 79 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında Aralık 2024 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2024 dönemine göre 1 milyar 24 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar ise 4 milyar 350 milyon dolar arttı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 423 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 331 milyon dolar azaldı.

Aralık 2024 döneminde kısa vadeli varlıklar 124 milyar 965 milyon dolarken, kısa vadeli yükümlülükler 108 milyar 919 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise aralıkta önceki aya göre 1 milyar 175 milyon dolar artarak 16 milyar 46 milyon dolara çıktı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı ise yüzde 37 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Firmaların Net Döviz Açığı 141.9 Milyar Dolar - Son Dakika

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