Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek - Son Dakika
Üye Girişi

Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek

22.04.2022 16:22
Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği (seraların) geliştirilmesi projesi çerçevesinde kurulumu tamamlanan, ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtınada seraları zarar gören üreticiye destek oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, örtü altı yetiştiriciliği (seraların) geliştirilmesi projesi çerçevesinde kurulumu tamamlanan, ancak geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtınada seraları zarar gören üreticiye destek oldu. Üreticileri bu zor günlerinde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, üretimin devam etmesi için naylonları zarar gören üreticiye destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç ve Selendi ilçelerinde belirlenen 25 adet seraya hasar verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi de bu zor günlerinde üreticiyi yalnız bırakmadı. Seraların zarar gören naylonları yerine kısa sürede üreticiye yeni naylonları teslim eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üretimin devam etmesini ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağladı. Üreticiye yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "2016 yılında başlattığımız yüzde 75 hibeli sera desteğiyle şehrimizde dört mevsim üretimin sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına 25 üreticimizin sera naylonlarına zarar verdi. Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kırkağaç ve Selendi ilçelerinde bulunan seralarda üretimin devam etmesi için 14 bin metrekare yeni sera naylonlarını üreticilerimize teslim ettik. Yapılan çalışmayla üretimin devam etmesini sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla üreticiye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek
Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek
Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek

YORUMLAR
500
Tekirdağ Büyükşehir Malkara Çok Amaçlı Salon'un Yapımına Devam Ediyor Tekirdağ Büyükşehir Malkara Çok Amaçlı Salon'un Yapımına Devam Ediyor Muğla Büyükşehir'den Mahallelere ve Okullara 'Atatürk Büstü' ve 'Şeref Köşesi' Muğla Büyükşehir'den Mahallelere ve Okullara 'Atatürk Büstü' ve 'Şeref Köşesi' Üreticinin biyoteknik mücadelesine destek Üreticinin biyoteknik mücadelesine destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Gördes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Fırtınada zarar göre seralara büyükşehirden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement