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FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı - Son Dakika

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

16.01.2022 14:08
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, özellikle Karadeniz Bölgesi'nde küresel ısınmayla birlikte iklim ve ani sıcaklık değişimlerinin fındık üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Fındıkta don riskinin en fazla görüldüğü ayların ocak, şubat ve mart olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl ocak ayı başında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Bu durum bazı bölgelerde fındıkta erken uyanmayı tetikledi. Ancak geçtiğimiz haftadan itibaren yaşanan ani sıcaklık düşüşleriyle orta ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kış aylarında çiçeklenen fındık bitkisi ortalama sıfırın altında 2 ile 8 derecelerde hasar tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Hasarın etkisi yaşanan sıcaklık düşüşü ve süresine bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle yağan kar fındık için faydalı görülse de sonrasında yaşanabilecek don olayları rekolte üzerinde önemli tehdide neden oluyor."

Açıklamada, bu noktada üreticilerin gerekli önlemleri alarak riski minimize edebileceğine vurgu yapılarak, "Su donarken toprak yüzeyinin de ısısını düşürür. Bunun önüne geçebilmek adına yağmurla sulama sistemiyle sulama yapılabilir. Toprağın üstü çeşitli materyaller örtülerek ısı kaybı engellenebilir. Çalı çırpı gibi sis ve duman veren çeşitli yanıcı materyaller hakim rüzgar yönünde bahçelerin uygun yerlerinde yakılabilir. Fındık bitkisinin soğuğa karşı daha duyarlı olmasına yol açan fazla azotlu gübrelerin kullanımından kaçınılabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üreticilere, gelir kaybı yaşamamaları adına 28 Şubat'a kadar Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında fındıklarına bitkisel ürün sigortası yaptırmaları çağrısında bulunuldu.

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı
FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı

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Karadeniz Bölgesi, Fındık, Tarım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerini zirai don riskine karşı uyardı - Son Dakika
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