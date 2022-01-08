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FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı - Son Dakika

FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı

08.01.2022 12:41
FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) bünyesindeki FİSKOMAR'ın 36. şubesi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) bünyesindeki FİSKOMAR'ın 36. şubesi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı.

Katılımın yoğun olduğu açılışta konuşan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, bu marketlerden alınan her şeyin gerek istihdam, gerekse de ekonomik veya sosyal statüye katkı olarak bölgede kaldığını ifade etti.

Fındığın olduğu her yere çeşitli alternatifler sunarak hizmet etmeye ve istihdamı artırmaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, "FİSKOMAR Marketler zincirimizin 36'ncı şubesinin açılışını Piraziz'de gerçekleştiriyoruz. Öz sermayemizle tamamlamış olduğumuz yeni hizmet binamızda yer alan marketimiz bundan böyle Piraziz halkının hizmetinde olacak. FİSKOMAR marketler zinciri, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımız doğrultusunda üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin geliştirilmesi ve pazarlamasında bizler için önemli bir yer tutmakta. Bunun yanı sıra bölgemize istihdam ve hizmet sağlamak adına, kaliteli ürünleri uygun fiyata FİSKOMAR marketler zincirimiz vasıtasıysa vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu politikamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Böyle bir hizmet binası ve yatırımın Piraziz'e kazandırılmasında önemli rol oynayan Piraziz Belediye Başkanımız Hüseyin Görgülüoğlu'na ve Piraziz Fındık Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanımız Nail Kesik'e teşekkür ediyorum" dedi. - GİRESUN

FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı
FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı
FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı

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Giresun, Piraziz, Fındık, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK'in 36. marketi Giresun'un Piraziz ilçesinde açıldı - Son Dakika
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