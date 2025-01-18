FİSKOBİRLİK'ten Yeni Hedefler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

FİSKOBİRLİK'ten Yeni Hedefler

FİSKOBİRLİK\'ten Yeni Hedefler

FİSKOBİRLİK'in 100'den fazla ürünü var; nihai mamul üretimine odaklanmayı hedefliyor.

18.01.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin 20 ana kalemde 100'ün üzerinde barkotlu ürünü olduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Bayraktar, EFİT AŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen FİSKOBİRLİK Olağan Genel Kurulu'nda, kurumun zor süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini belirtti.

Fındıkta nihai ürünün önemine işaret eden Bayraktar, "Dünyada nihai mamul, nihai ürün konusunda marka yaratmamız, dünya pazarından pay almamız lazım." dedi.

"Madem FİSKOBİRLİK'in borçlarını ödedik, bu yükün altından kalktık, başka bir hikaye yazmamız gerek" diyerek çalışmalara devam ettiklerini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bir AR-GE oluşturduk. 'Nihai mamul üretmeye kendimizi odaklayalım, entegre tesisimizi ona göre kurgulayalım, dolayısıyla Türkiye ve dünyaya bir, iki, beş önemli değil ama nihai mamul satalım' dedik ve şu anda bunu yapıyoruz. Bugün, 20 ana kalemde 100'ün üzerinde barkotlu ürünümüz var."

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise FİSKOBİRLİK'in 2007'den bu yana gittikçe büyüyen, 30'a yakın ihraç ürünü ve yeni yatırımlarıyla Türkiye'de ve dünyada farklı bir rekabet alanı oluşturan bir kooperatif olduğunu ifade etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de FİSKOBİRLİK'in süreç içerisinde daha da güçleneceğini dile getirdi.

Fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarına değinen Temür, Giresun'da 300 rakımın altındaki tüm köylerde yapılarda ilaçlama gerçekleştirildiğini, bu çalışmanın ilkbaharda da tekrar yapılması gerektiğini aktardı.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın fındık arşivi olan Birliğin çok önemli bir kurum olduğuna işaret etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat ise fındığın işlenip mamul madde olarak satılmasının, fiyat gibi diğer tartışmaları kenarda bırakacağını vurguladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da fındığın yalnızca tarımsal ürün değil, stratejik bir değer ve dünya ekonomisinde Türkiye'ye önemli bir üstünlük kazandıran hazine niteliğinde olduğuna dikkati çekti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise FİSKOBİRLİK'i daha üst seviyelerde görmek istediklerini, bunun için de ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Lütfi Bayraktar, giresun, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK'ten Yeni Hedefler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
16:49 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası Aileden ilk ifade 5 yaşındaki çocuğun ölümünde istismar iddiası! Aileden ilk ifade
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:37 2 golü ofsayta takılan Osimhen’den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri 2 golü ofsayta takılan Osimhen'den maç sonrası dikkat çeken öz eleştiri
22:17 Trump’ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak Trump'ın yemin töreni Kongre binasında yapılacak
21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 19:50:40. #1.13#
SON DAKİKA: FİSKOBİRLİK'ten Yeni Hedefler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.