Fitch, ABD'nin Kredi Notunu AA+ Olarak Teyit Etti - Son Dakika
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Fitch, ABD'nin Kredi Notunu AA+ Olarak Teyit Etti

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Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu AA+ olarak teyit etti, görünüm durgundu. Büyüme tahmini %1,9.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD'nin uzun vadeli kredi notunun "AA+" olarak teyit edildiği ve not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Nota etki eden faktörlere değinilen açıklamada, ülkenin notunun ABD'nin büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve doların önde gelen küresel rezerv para birimi olması dolayısıyla sahip olduğu finansman esnekliği ile desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bununla birlikte yüksek mali açıklar, önemli düzeydeki faiz yükü ile yüksek ve artan kamu borç seviyelerinin ülkenin kredi notunu sınırladığı vurgulandı.

ABD'nin borçluluk düzeyinin "AA" not kategorisindeki medyan değerinin iki katından fazla olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin büyük genel yönetim mali açıklarını gidermeye yönelik anlamlı adımlar atmadığı, ayrıca yaşlanan nüfus nedeniyle gelecek on yıl içinde harcama baskılarının artacağı aktarıldı.

2026-2027 döneminde yüzde 1,9 büyüme öngörülüyor

Açıklamada, daha yüksek gümrük vergileri, kamu harcamalarında kesintiler, sıkılaştırılmış sınır kontrolleri ve sınır dışı etme uygulamaları gibi politika belirsizliklerindeki artışa rağmen ABD'de ekonomik büyümenin 2026-2027 döneminde yüzde 1,9 ile nispeten dayanıklı kalacağı ifade edildi.

ABD ekonomisinin gümrük vergisi değişiklikleri ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişler gibi artan belirsizlikler karşısındaki direncinin, şokları absorbe etme kapasitesini yansıttığına vurgu yapılan açıklamada, 2026'da iş gücü talebinin zayıfladığı ve istihdam yaratma hızının önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıllık enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde inatçı bir seyir izlemeyi sürdürdüğüne işaret edilerek, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Ülkede enflasyonun 2028 sonuna doğru hedefe yaklaşmasının beklendiği belirtilen açıklamada, gümrük vergileri çekirdek mal enflasyonunun yükselmesinde rol oynasa da, bu etkinin fiyatlara yansımasının beklenenden daha sınırlı düzeyde kaldığının altı çizildi.

ABD'nin borç limitine 2027 ortalarında ulaşacağı tahmin ediliyor

Açıklamada, 41,1 trilyon dolar tutarındaki hükümetin yasal borçlanma sınırını ifade eden "borç limiti"ne 2027 ortalarında ulaşılacağının öngörüldüğü bildirildi.

Ülkenin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasılasına (GSYH) oranının yükselmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, genel devlet borcunun GSYH'ye oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 117 olan seviyesinden 2028 yılı sonunda yüzde 123'e yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fitch Ratings, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, ABD'nin Kredi Notunu AA+ Olarak Teyit Etti - Son Dakika

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