Fitch, ABD Vergi İndirimlerinin Açığı Artırabileceğini Uyardı - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch, ABD Vergi İndirimlerinin Açığı Artırabileceğini Uyardı

Fitch, yeni vergi indirimlerinin harcama kesintileri ile telafi edilmezse ABD bütçe açığını artırabileceği uyarısında bulundu.

07.11.2024 22:46
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, harcama kesintileri ve tarife gelirleriyle telafi edilmezse ABD'de yeni vergi indirimlerinin federal bütçe açığını artırabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandığı zaferin ocak ayında Kongre'de gerçekleştirilecek borç limiti görüşmelerinin önemli bir çekişme olmadan çözüleceğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, 2017'de onaylanan vergi indirimlerinin de muhtemelen gelecek yıl uzatılacağına işaret edilerek, "Bu uzatmaların ötesinde ek yeni vergi indirimi önlemleri, harcama kesintileri ve gümrük gelirleriyle telafi edilmediği sürece zaten büyük olan federal açığı artıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Donald Trump'ın zaferinin, Cumhuriyetçilerin Kongrenin her iki kanadını da kontrol etme olasılığıyla birlikte, Trump'ın vaatlerinin yürürlüğe girme potansiyelini artırdığına değinilen açıklamada, başlıca vaatler arasında tarifelerin ve göç kısıtlamalarının artırılması ile vergi kesintilerinin uzatılmasnını olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Trump'ın vergiyle ilgili diğer vaatlerinin, ABD'nin 2025 ve 2026'daki açıkları için ek riske işaret ettiği belirtilerek, bunların açık baskılarına katkıda bulunabileceği uyarısında bulunuldu.

Geniş tabanlı tarifeler ile Trump tarafından taahhüt edilen harcama kesintilerinin, gelir vergilerinden kaybedilen hasılatın bir kısmını hafifletebileceği kaydedilen açıklamada, ancak tarifelerin, özellikle göç politikaları önemli ölçüde sıkılaştırılırsa azalan ekonomik büyüme ve ek enflasyonist baskılar pahasına geleceği ifade edildi.

Açıklamada, genel hükümet borcunun ABD'nin kredi notunun temel itici gücü olduğuna işaret edilerek, gayrisafi yurt içi hasılaya oranla belirgin bir borç artışının notu negatif etkileyeceği bildirildi.

Yönetimin ülke notu için bir diğer önemli etken olduğu vurgulanan açıklamada, politika tutarlılığı ve güvenilirliğinin doların rezerv para birimi statüsünü zayıflatacak ve hükümetin finansman esnekliğini sınırlayacak şekilde azalması durumunda notun olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fitch Ratings, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, ABD Vergi İndirimlerinin Açığı Artırabileceğini Uyardı - Son Dakika

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