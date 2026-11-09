Fitch, Binance saldırısında bitcoinin sınırlı düşüşünü dayanıklılık göstergesi saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fitch, Binance saldırısında bitcoinin sınırlı düşüşünü dayanıklılık göstergesi saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fitch Ratings, Binance'e 29 Ekim'de başlayan saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın çalındığını, ilk 10 saatte bitcoinin yaklaşık yüzde 6 düştüğünü bildirdi. Kuruluş, sınırlı düşüşün piyasa yapılarının çeşitlenmesinden kaynaklandığını belirtti.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından bitcoin fiyatında görülen sınırlı düşüşün, daha dayanıklı bir kripto piyasasına işaret ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, 29 Ekim'de başlayan saldırıda Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın çalındığı anımsatılarak, bunun bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olabileceğine dikkati çekildi.

Binance'in saldırının ardından alım satım ve para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğuna değinilen açıklamada, 1 Kasım'da para çekme hizmetlerinin yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın kripto piyasasına özgü şoklar karşısında bitcoin piyasasının likiditesini değerlendirmek için faydalı bir test niteliğinde olduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin ilk haberleri takip eden 10 saat içinde bitcoinin yaklaşık yüzde 6 düştüğü, günlük işlem hacminin ise yüzde 67 arttığı ifade edildi.

Buna karşın bitcoindeki fiyat hareketinin geçmişteki büyük piyasa şoklarına kıyasla oldukça sınırlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Düşük seviyedeki bu aksamanın, kripto alım satım piyasası yapılarının daha derin ve daha çeşitlendirilmiş hale gelmesinden kaynaklandığına inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu çeşitlendirmenin tek bir borsaya olan bağımlılığı azalttığı ve hacim bakımından en büyük kripto varlık işlem platformu olan Binance dahil belirli bir platformdaki aksaklığa rağmen piyasa likiditesini desteklediği belirtildi.

Bu olayın, tek başına Fitch'in bitcoin destekli menkul kıymetlere yönelik analitik görüşünü değiştirmediği bildirilen açıklamada, "Nihai fiyat, hacim ve piyasa derinliği analizlerimizle desteklendiği takdirde, daha sınırlı kalan bu piyasa tepkisi, varlık sınıfı olgunlaştıkça bitcoin piyasa likiditesinin ve altyapısının daha dirençli hale geldiğine dair kanıtlara katkıda bulunabilir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
Fitch RatingsTeknoloji29 EkimEkonomiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Dolmuş durağında “alacak“ infazı Yolcularının gözü önünde öldürüldü Dolmuş durağında "alacak" infazı! Yolcularının gözü önünde öldürüldü
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha
20:37
Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia’nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
20:24
Burak Yılmaz’ın Fenerbahçe’ye karşı eli kolu bağlanıyor
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:40:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Fitch, Binance saldırısında bitcoinin sınırlı düşüşünü dayanıklılık göstergesi saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android