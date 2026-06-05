Fitch: Hürmüz Boğazı ve Petrol Fiyatları - Son Dakika
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Fitch: Hürmüz Boğazı ve Petrol Fiyatları

05.06.2026 21:09
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Fitch, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını geçici bir arz şoku olarak değerlendirerek piyasa tahminlerini açıkladı.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının küresel petrol piyasasında lojistik bir arz şoku yarattığını ancak pazarın genel yönünü değiştirmediğini belirterek boğazın yeniden açılmasıyla piyasanın 2026'nın son çeyreğinde yeniden arz fazlasına döneceği öngörüsünde bulundu.

Fitch'ten yapılan açıklamada, 2026'da Brent petrol için ortalama varil fiyatı beklentisinin 87 dolar düzeyinde olduğu bildirildi.

Söz konusu tahminin, Hürmüz Boğazı'nın temmuz sonu itibarıyla yeniden açılacağı ve fiili olarak 5 ay kapalı kalacağı varsayımına dayandığına işaret edilen açıklamada, açılış zamanlamasına ilişkin belirsizliğin sürdüğü ve fiyatlar üzerindeki riskin çift yönlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, mevcut fiyat sıçramasının üretim kapasitesindeki kalıcı bir kayıptan ziyade geçici bir lojistik arz şokunu yansıttığı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasıyla Brent petrolün mart-temmuz aylarındaki yüksek seviyelerinden keskin şekilde düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki petrol altyapısında ciddi bir hasar meydana gelmediğinin altı çizilen açıklamada, Orta Doğu'daki üretimin hızlı toparlanması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dışındaki güçlü arz artışı ve OPEC'in çatışma öncesi kotalarının da ötesine geçebilecek potansiyel üretim artışları nedeniyle piyasanın eylülden itibaren yeniden arz fazlası vermeye başlayacağı öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada, 5 aylık kapanma senaryosu çerçevesinde ve stratejik rezerv hamleleri hariç tutulduğunda, küresel petrol arzının 2026'da bir önceki yıla kıyasla günlük ortalama 2,9 milyon varil daha düşük olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Buna karşın boğazın açılmasıyla piyasanın hızla fazla vermeye başlayacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OPEC'in izleyeceği politikalara bağlı olarak 2026'nın son çeyreğinde, günlük yaklaşık 4 milyon varillik bir arz fazlası oluşmasını bekliyoruz. Bu durum, piyasada bir stok birikimi yaratarak petrol fiyatlarını aşağı çekecektir. 2026 yılının genel ortalamasında küresel arzın talebi aşacağını öngörüyoruz."

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: Hürmüz Boğazı ve Petrol Fiyatları - Son Dakika

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