Fitch, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti

14.06.2022 14:19
Fitch, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ticaret akışındaki aksamalar ile yeniden yönlendirmeler ve Kovid-19 salgını sonrası yaşanan talep artışı nedenleriyle petrol fiyatları öngörüsünü yukarı yönlü revize etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 100 dolardan 105 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 95 dolardan 100 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 80 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar ve 76 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 81 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 2024 için de tahminlerini yükselterek, Brent petrolün varil fiyatını 65 dolar, WTI tipi petrolün varil fiyatını ise 62 dolar seviyesinde beklediğini açıkladı. Kurum, 2025 ve daha uzun vadeli öngörülerini ise sabit tuttu.

Yukarı yönlü revize edilen petrol fiyatlarının mevcut tedarik kanallarında yaşanan kesintileri ve artan talebi yansıttığı ifade edilen açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan deniz yoluyla yapılan petrol ithalatını yasakladığı anımsatıldı.

Açıklamada, AB'nin bu nedenle toplam petrol ithalatının üçte birini diğer bölgelerdeki tedarikle kapatmaya çalışması gerekeceği, Rusya petrolünün büyük bir kısmının ise Hindistan ve Çin'e yönleneceği vurgulandı.

Ek kapasite kullanımı ve ticaret akışındaki yeniden düzenlemelerinin küresel petrol tedariki üzerindeki baskısının zamanla azalacağı aktarılan açıklamada, bu nedenle fiyat hareketliliğinin yatışmasının öngörülmesi nedeniyle uzun vadeli petrol fiyatı tahminlerinde değişikliğe gidilmediği aktarıldı.

YORUMLAR
500
Yağışlar, Konya'daki baraj, göl ve göletlerdeki su seviyesini yükseltti Yağışlar, Konya'daki baraj, göl ve göletlerdeki su seviyesini yükseltti
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:11 Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi
13:31 800 bin yıl önce yakılan ateşi tespit ettiler! İşte İsrailli araştırmacıların yeni yapay zeka keşfi
13:29 Meksika'da korkunç olay! Hakkında çocuk kaçırma ticareti yaptığı iddia edilen siyasetçi yakılarak öldürüldü
13:18 Kuzenini başından silahla vurarak katletmişti! Cinayetin sebebi kız kaçırma çıktı
13:17 Bülent Ersoy, kucağından ayırmadığı 1 milyon liralık çantasıyla dikkat çekti
13:13 Canan Kaftancıoğlu, CHP üyeliği düşürüldükten sonra açıklama yaptı: Korkularının ecele faydası olmayacak
13:11 Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!
12:32 Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi
12:23 Galatasaray'da mazbatasını alan Dursun Özbek resmen göreve başladı
11:53 Galatasaray'da, Marcao'nun alternatifi belli oldu! Yerine gelecek isim taraftarı mutlu edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 14:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: Fitch, petrol fiyatları öngörüsünü yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement