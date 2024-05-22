Fitch Ratings: Hizmet Sektörü Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch Ratings: Hizmet Sektörü Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Etkiliyor

Fitch Ratings: Hizmet Sektörü Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Etkiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti. Fitch'in analizlerine göre, hizmet enflasyonunun düşmesi gerekmektedir.

22.05.2024 20:11
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel enflasyon oranlarının düştüğünü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artışın bu düşüşleri aksattığını belirtti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, enflasyonun, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın tersine dönmesinin de yardımıyla hızla yavaşladığı aktarıldı.

Çekirdek enflasyonun da düştüğü ve birçok ülkede salgın öncesi eğilimine ya da genel olarak istikrarlı seviyelere döndüğü vurgulanan açıklamada, ancak çekirdek mal fiyatlarının doğrudan düşeceğine dair çok az işaret olduğu, bunun, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe dönmesi için hizmet enflasyonunun daha da düşmesi gerektiği anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Fitch'in analizlerinin, hizmet enflasyonunun "yapışkan" kalacağını gösterdiği, küresel enflasyon oranlarının düştüğü ancak hizmet sektörü fiyatlarındaki inatçı artış nedeniyle bu düşüşlerin aksadığı kaydedildi.

Kuruluşun açıklamasında, konut maliyetlerinin de özellikle gelişmiş ekonomilerde yüksek hizmet enflasyonuna katkıda bulunduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

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