Fitch Ratings, Türkiye\'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings, 23 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Türkiye'nin kredi notu görünümüne ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.
Açıklamaya göre Fitch Ratings uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlanma notunu (IDR) 'BB-' olarak teyit etti. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin not görünümünü de "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltti.
Fitch, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunan not için Fitch'in mevcut seviyeyi koruması bekleniyordu.
