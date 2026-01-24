Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti - Son Dakika
Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
24.01.2026 01:29
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''BB-'' olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise ''durağan''dan ''pozitif''e çevrildi.

Fitch Ratings, 23 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla Türkiye'nin kredi notu görünümüne ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

TÜRKİYE'NİN KREDİ GÖRÜNÜMÜ YÜKSELTİLDİ

Açıklamaya göre Fitch Ratings uzun vadeli yabancı para cinsinden borçlanma notunu (IDR) 'BB-' olarak teyit etti. Kuruluş ayrıca Türkiye'nin not görünümünü de "Durağan"dan "Pozitif"e yükseltti.

SABİT KALMASI BEKLENİYORDU

Fitch, Temmuz 2025'te Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etti ve görünümünü "durağan" olarak korumuştu. Yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunan not için Fitch'in mevcut seviyeyi koruması bekleniyordu.

