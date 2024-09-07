Fitch'ten Türkiye'ye Kredi Notu Artışı

Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükselttiğini duyurdu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu 'B+'dan 'BB-'ye yükseldi. Not görünümü ise 'durağan' olarak belirlendi.

Açıklamada, rezervlerin bu yıl sonunda 158 milyar dolara, 2025 sonunda 165 milyar dolara çıkmasının öngörüldüğü belirtilirken, enflasyonun bu yılı yüzde 43'te tamamlamasının beklendiği, 2025 sonunda da yüzde 21'e düşeceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,5, 2025'te de yüzde 2,8 oranında büyümesinin beklendiği kaydedildi. - İSTANBUL