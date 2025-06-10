Fitch'ten Türkiye Bankaları Değerlendirmesi - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch'ten Türkiye Bankaları Değerlendirmesi

10.06.2025 11:17
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Fitch, TCMB'nin politika faizinin yıl sonunda %33'e düşeceğini ve bankaların görünümünü değerlendi.

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Emre Kılınç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizine ilişkin, "Yıl sonunda yüzde 33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme." dedi.

Kılınç, Türk bankacılık sektöründeki son gelişmeler ve sektörün yılın ikinci yarısına ilişkin görünümünü AA muhabirine değerlendirdi.

Türk bankalarının görünümünü iç piyasada yaşanan gelişmeler ve küresel çapta gümrük tarifelerinin etkilediğini dile getiren Kılınç, mart ayı öncesinde faizin düşmeye devam etmesiyle bankaların faiz marjının destekleneceği yönünde bir beklenti olduğunu ancak iç piyasada yaşanan volatilite nedeniyle bu beklentinin bir miktar ertelendiğini aktardı.

"Yılın ikinci yarısı için bankaların aktif kalitesini daha yakından izlemeye başladık"

Kılınç, TCMB'nin politika faizini yüzde 46'ya çıkardığını ve bankaları yüzde 49 ile üst banttan fonladığını anımsatarak, "Yıl sonunda yüzde 33 ile daha düşük bir politika faizi görüyoruz. Bu nedenle, bankaların net faiz marjının gelişeceğini düşünüyoruz ancak bu, yılın başındaki beklentimize göre daha az bir iyileşme." dedi.

Faizin yüksek seyretmesinin risk maliyetlerinde artışa neden olduğunu belirten Kılınç, şöyle devam etti:

"Yılın ikinci yarısı için bankaların aktif kalitesini daha yakından izlemeye başladık. Şu anda aktif kalitesindeki risklerin bankalar için yönetilebilir olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan, Türk bankalarının görünümüne ilişkin sene başındaki nötr beklentimizi koruyoruz. Bankacılık sektörü için faaliyet ortamı skoru pozitif ve bunu da aynı şekilde koruyoruz. Karlılık bu yıl daha iyi olabilir. Ancak son dönemde piyasa görülen oynaklığın pozitif gidişatı bir miktar sekteye uğrattığını düşünüyoruz. Bu oynaklık nedeniyle Türkiye'nin, 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yükselmişti ancak tekrardan geriledi ve 300 baz puan seviyelerinde."

Bankaların, yurt dışı finansmana erişimi sürüyor

Kılınç, Türkiye'deki bankaların yüksek miktardaki kısa vadeli dış borcunun refinansman riski oluşturduğunu ancak bu riskin yeni olmadığını anımsattı.

Bu noktada piyasaya erişimin önemli olduğuna işaret eden Kılınç, "Geçen yıl bu erişim güçlüydü. Birçok banka hem Eurobond hem sermaye benzeri kredi ihraçları gerçekleştirdi. Marttan bu yana baktığımızda, sendikasyon kredileri yüzde 100'ün üzerinde yenilendi. Bu da bankaların yurt dışı finansmana ulaşmaya devam ettiğini gösteriyor ama uzun vadeli tahvil ihraçlarında yavaşlama oldu. Maliyetler burada belirleyici. Bu açıdan, bankalar, burada uygun ortamı bekleyeceklerdir." diye konuştu.

Kılınç, ABD'deki faiz politikası, jeopolitik riskler ve tarifeler dahil küresel gelişmelerin de Türk bankalarının görünümünü dolaylı yoldan etkileyebileceğini ancak özellikle tarifelerin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin çok sınırlı olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Emre Kılınç, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch'ten Türkiye Bankaları Değerlendirmesi - Son Dakika

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