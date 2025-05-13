Fitch: Ticaret Savaşı Sonlanmadı - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch: Ticaret Savaşı Sonlanmadı

Fitch, ABD-Çin tarifelerinin düşmesinin önemli bir rahatlama sağladığını ancak gerilimin devam ettiğini açıkladı.

13.05.2025 21:40
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri geçici olarak düşürmesinin önemli bir gerilimi azalttığını ancak bunun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD ile Çin'in, karşılıklı uyguladıkları gümrük vergilerini 3 ay süreyle düşürme konusunda anlaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, anlaşmanın dünyanın en büyük iki ekonomisini ciddi şekilde sekteye uğratacak bir çöküşü önleme isteğine işaret ettiği belirtildi.

Fitch'in geçen ay yüksek gümrük vergileri dolayısıyla ABD-Çin ticaret akışına darbe vurulması ihtimalinin ardından 2025 küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğü hatırlatılan açıklamada, varılan anlaşma sonucunda ABD'nin yürürlükteki ortalama tarife oranının yüzde 23'ten yüzde 13'e düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, bunun küresel büyümeye daha küçük bir darbe anlamına geldiği vurgulanarak, yine de yürürlükteki oranın geçen yılki yüzde 2,3 seviyesinin çok üzerinde olacağı aktarıldı.

"Tedarik zincirlerinde daha fazla kesinti yaşanması olası"

ABD-Çin anlaşmasının, halihazırda somut ekonomik etkisi olan ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğine dikkat çekilen açıklamada, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in anlaşmanın ülkenin Çin ithalatına olan bağımlılığını azaltacağı "stratejik ihtiyaçlar için ekonomik ayrışma" sürecini devam ettirdiği ancak "genel ayrışmanın" ABD politikası olmadığına yönelik sözleri anımsatıldı.

Açıklamada, tahmini olarak yüzde 31,8 olan tarife oranıyla ABD'nin en yüksek oranda gümrük vergisi uyguladığı ticaret ortağı olmaya devam ettiği bildirildi.

Trump yönetiminin tarifeleri ABD imalatını artırmayı ve ticaret açığını azaltmayı amaçlayan bir ithal ikamesi gündemini takip etmek için kullandığına değinilen açıklamada, bunun da ticaret akışlarında ve tedarik zincirlerinde daha fazla kesinti yaşanmasını muhtemel hale getirdiği aktarıldı.

"Ticari gerilim azalırsa büyüme tahminleri yukarı yönlü güncellenebilir"

Açıklamada, yüksek gümrük vergileri beklentisiyle ithalatta yaşanan artışa işaret edilerek, bunun ülke ekonomisinin ilk çeyrekte daralmasına katkıda bulunduğu belirtildi.

Ticaret ve ilgili verilerin gelecek çeyreklerde dalgalı seyretmesinin muhtemel olduğu ifade edilen açıklamada, ABD-Çin görüşmelerinin ve diğer ikili ticaret müzakerelerinin sonucuna ilişkin belirsizliğin, birçok sektörde ve bölgede yatırımlar üzerinde bir fren görevi görmeye devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, haziran ayından yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel makroekonomik tahminler güncellenirken bu faktörlerin de değerlendirileceği, ticari gerilimin azalması halinde, küresel büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon yapılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fitch Ratings, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: Ticaret Savaşı Sonlanmadı - Son Dakika

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