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Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı - Son Dakika

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

11.01.2022 19:05

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar: "İnsanlar köy yumurtalarına ağırlık veriyor, kimi zaman taleplere yetişemiyoruz" Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kafes tavukçuluğu sistemi ile üretilen...

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar: "İnsanlar köy yumurtalarına ağırlık veriyor, kimi zaman taleplere yetişemiyoruz"

ORDU - Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kafes tavukçuluğu sistemi ile üretilen yumurtalardaki fiyat artışı nedeniyle köy yumurtasına talebin arttığını belirterek, "Aradaki fiyat farkı azaldı, talep güzel alanlar yeniden alıyor, kimi zaman yetiştiremiyoruz" dedi.

Kafes tavukçuluğu sistemi ile üretilen iri boyuttaki yumurtaların 30'lu kolisi, market raflarında 40-45 liradan satılırken, insanların ise artık taze köy yumurtalarına yöneldiği belirtiliyor. Toptan olarak tanesi 1,5 liradan, satış noktalarında ise 2 liradan satılan köy yumurtasına ise talebin arttığı belirtiliyor.

"Köy yumurtalarına ağırlık veriyorlar"

Ordu Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, serbest sistem yöntemiyle üretilen yumurtalaralar ile kafes sistemi arasında kalite farklı olduğunu belirterek, "Yumurta fiyatları giderek yükseliyor. Tabi marketlerdeki kafes tavukçuluğu yapan arkadaşların artan yem fiyatlarından dolayı yumurta fiyatları yükseliyor ama bizim köy tavuğu dediğimiz serbest sistem tavuk yumurtalarını biz 1,5 liraya toptan veriyoruz, marketlerde ise 2 liradan satılıyor. Bu fiyatlar da giderek artabilir. Serbest sistem tavukçuluk ile kafes sistemi tavukçuluğu arasında fark var. Serbest sistem dediğimiz köy tavuklarında hayvanlar doğada kendileri dolaşıyor ve buradan besleniyor. Onun için vatandaşlar bu tavukların yumurtalarına daha çok ağırlık veriyorlar" dedi.

"Yumurta fiyatları yine artabilir, kimi zaman taleplere yetişemiyoruz"

"Bundan 3 ay önce adet yumurtanın tanesinin 2 lirayı bulacağını söylemiştim ve şuanda 2,5 liraya doğru yükselebilir" diyen Uzunlar, "Köy yumurtasına talep arttı çünkü diğer yumurtalar ile arasındaki fiyat aralığı azaldı. İnsanlar kafes tavukçuluğunun yumurtasını almak yerine doğal olarak köy yumurtalarını tercih ediyor. Benim 240 tavuğum var, günlük 150 yumurta alıyorum çünkü her zaman yem vermiyoruz, bu nedenle de kafes tavuklarındaki gibi yumurta alamıyoruz. Talep güzel, zaten belirli yerlere yumurta veriyoruz ama alanlar yeniden alıyor, kimi zaman taleplere yetişemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı
Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı
Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı

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Yumurta, Market, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fiyat farkı daraldı, köy yumurtasına talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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