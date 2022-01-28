Fiyat farkı ödemesi kamu müteahhitlerin beklentilerini karşılayamadı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) fiyat farkı kararnamesi ile ilgili açıklama yaptı.

DTSO tarafından yapılan açıklamada 2020 yılının başlarında başlayan pandeminin etkisiyle bütün sektörlerde finansman sorunu yaşanmaya başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Üretim ve hizmet sektörleri bu anlamda oldukça sıkıntılı bir süreç yaşamışlardır. Ardından 2021 yılında dövizdeki fiyat dalgalanmaları ve artan fiyatlarla başta inşaat sektörü olmak üzere, bütün sektörlerde finansman sorunu en üst düzeye çıkmış, ülke genelinde alt ve üst yapı yatırımları durma noktasına gelmiştir. Özellikle inşaat malzemelerinde yüzde yüzleri aşan fiyat artışları kamu müteahhitlerini mağdur etmiştir. Bu sektör çok komplike bir sektör olduğundan beraberinden yüzlerce alt sektörün de mağduriyetine neden olmuştur" denildi.

Yaşanan sorunların çözümü için DTSO olarak konunun birçok kez gündeme getirildiği, ilgili kurumlara müracaatla sorunun çözümü için yasal düzenlemelerin yapılmasının talep edildiği belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Fiyatlardaki yüksek artışların inşaat sektörünü durma noktasına getirmesi ile birlikte konu TBMM gündemine gelmiş ve torba yasa ile müteahhitlere fiyat farkı ödemesi yapılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak resmi gazetede yayınlanmıştır. Ancak kanunun 01 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki süreçle sınırlı olması ve ödenmesi uygun görülen fiyat farkının çok düşük düzeyde tutulması sektörün beklentilerini karşılamamaktadır.Bu düzenleme ile birlikte başta kamu yatırımlarını üstlenen müteahhitleri olmak üzere, inşaat sektörü ile bağlantılı yaklaşık 200 sektör ciddi bir finansman sorunu ile karşı karşıya kalacak, sektördeki daralma yaklaşık 700 bin civarında insanın işsiz kalmasına neden olacaktır. Bununla birlikte yatırımlar duracak, yeni ihaleler ve yeni sözleşmeler gündeme gelecektir. Yeni ihaleler güncel fiyatlar ile yapılacağından kamuya maliyeti çok daha fazla olacaktır.Bu nedenle; 31 Aralık 2021 tarihi ve öncesinde işi yüklenen müteahhitlere 1 Ocak 2021 tarihinden işin bitimine kadarki süreci kapsayacak şekilde fiyat farkı ödemesinin yapılması, belli bir değerin altında olup gerek finansal, gerekse de teknik açıdan devam ettirilmesi mümkün olmayan işler için koşulsuz ve cezasız 'Tasfiye Hakkı' tanınması gerekmektedir". - DİYARBAKIR