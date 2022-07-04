Fiyatı altınla yarışınca üretici, çam ağaçlarına gözü gibi bakmaya başladı - Son Dakika
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Fiyatı altınla yarışınca üretici, çam ağaçlarına gözü gibi bakmaya başladı

04.07.2022 09:31
Fiyatı altınla yarışınca üretici, çam ağaçlarına gözü gibi bakmaya başladı

Türkiye'de fıstık çamının en fazla üretildiği bölgelerin başında yer alan Aydın Koçarlı, Karpuzlu ve Söke ilçelerinin zirvesinde yer alan bölgelerde fıstık çamları bakıma alındı.

Türkiye'de fıstık çamının en fazla üretildiği bölgelerin başında yer alan Aydın Koçarlı, Karpuzlu ve Söke ilçelerinin zirvesinde yer alan bölgelerde fıstık çamları bakıma alındı. Yıllık getirisi milyonlarca dolar olan fıstık çamlarını bölgedeki köylüler haşere ve zararlılara karşı ilaçlamaya başladı.

Türkiye 2021 yılında çoğunluğu Aydın Mazon Bölgesi'nden olmak üzere ülke genelindeki fıstık çamı üretimine bağlı olarak 42 milyon dolarlık çam fıstığı ihraç etti. Kilosu toptan 950 TL'ye satılan çam fıstığı adeta altınla yarışırken 2022 yılında 50 milyon dolar ihracatın hedeflendiği belirtildi. Hem rekolte hem de fiyatlardan dolayı yüzü gülen fıstık çamı üreticisi fıstık çamı ağaçlarının ve ürünün sağlığını korumak için dağa çıktı. Dağlardaki tüm fıstık çamlarını tek tek ilaçlayıp bakımını yapan köylüler, kozalağın tanesinin yaklaşık 10 TL değerinde olduğunu belirterek "Emeğimizin karşılığını aldıktan sonra çalışmaktan mutluyuz. Geçen sezon altın yılı yaşadık. 2022 yılından da ümitliyiz" diye konuştular.

(Murat Tan - İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatı altınla yarışınca üretici, çam ağaçlarına gözü gibi bakmaya başladı - Son Dakika

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