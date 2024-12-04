Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

V. A.:

Yazıklarr olsun yaaaa ben de haberin baslıgını gorunce hangi elektronik beyaz esya magazası dye merak ettm, olaya bak ekmekteki 2 lira indirim için insanlar akım edecek hale düştüyse yemin olsun bu hükümeti kimse kurtaramaz.. oy atana da yazıklar olsun..