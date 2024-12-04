Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi - Son Dakika
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Ekonomi

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Denizli'de bir fırın, ekmek fiyatını 8 TL'den 6 TL'ye düşürdü. Bu indirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti ve kısa sürede tüm ekmekler tükendi. Fırıncılar Odası'nın zam kararına rağmen ekmek fiyatını düşüren fırın, vatandaşları sevindirdi. Marketler fırınlardan 8 liraya aldığı ekmeği 10 liradan satarken, bu fırın vatandaşlara 6 liradan ekmek satmaya devam ediyor.

04.12.2024 22:15
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Denizli'de 8 TL olan normal satış fiyatını 6 TL'ye düşüren fırında ekmekler kısa sürede tükendi.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Denizli'de Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 TL'den satılmasına karar vermişti.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

Marketler fırınlardan 8 TL'ye aldığı ekmeği 10 TL'ye satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 TL'den satış yapmayı sürdürüyordu.

Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi

VATANDAŞ AKIN ETTİ

Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Ekonomi, Gündem, Yaşam, Ekmek, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • V. A.:
    Yazıklarr olsun yaaaa ben de haberin baslıgını gorunce hangi elektronik beyaz esya magazası dye merak ettm, olaya bak ekmekteki 2 lira indirim için insanlar akım edecek hale düştüyse yemin olsun bu hükümeti kimse kurtaramaz.. oy atana da yazıklar olsun.. 16 16 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    2 lira indirim icin sevinen fakir halk ilk secimde yine padisahina oy verir eminim 17 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Allah gözünüzü doyursun iki gün sonra o ekmeklerin hepsi çöp de 5 8 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Bu milleti açlık değilde alışmış olduğu tokluk öldürecek 10 1 Yanıtla
  • ismail:
    en fazla 5 ekmek alacak ekmek başına 2 tl toplam 10 lira eder izdiham olmuştur 4 2 Yanıtla
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