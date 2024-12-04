Denizli'de 8 TL olan normal satış fiyatını 6 TL'ye düşüren fırında ekmekler kısa sürede tükendi.
Denizli'de Fırıncılar Odası, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı duyurmuş, 210 gram ekmeğin 10 TL'den satılmasına karar vermişti.
Marketler fırınlardan 8 TL'ye aldığı ekmeği 10 TL'ye satarken bazı fırınlar vatandaşlara da 8 TL'den satış yapmayı sürdürüyordu.
Denizli'nin Kale ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, ekmeği 6 liradan satacağını duyurdu. İndirimli fiyatı duyan vatandaşlar fırına akın etti. Ekmeği fırından sıcak ve ucuza alan vatandaşın yüzü güldü.
Son Dakika › Ekonomi › Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi - Son Dakika
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