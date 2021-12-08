FLO kış koleksiyonu ile yeni yıl heyecanına ortak oluyor

FLO, kış koleksiyonu ile tüm müşterilerinin yeni yıl coşkusuna ortak oluyor.

FLO'dan yapılan açıklamaya göre, kadınların yeni yıl heyecanına eşlik eden FLO, deri, süet ve metalik dokunuşlardaki stiletto, loafer, bot, sneaker ve babet modelleriyle yılbaşı kombinlerine eşlik ediyor. Metal toka, bağcık ve taş detaylarının öne çıktığı modeller her tarza uyum sağlıyor. Elbise, etek, jean, ceket ve daha birçok kombinin tamamlayıcısı olacak modeller yılbaşında adımlara renk katıyor.

Erkeklerin takım elbise şıklığını tamamlayacak ve casual kombinlerine eşlik edecek bot, sneaker ve chelsea bot modelleri sezon trendlerini yansıtıyor. Siyah, beyaz, kahverengi ve lacivert renkleriyle dikkat çeken koleksiyon, deri ve süet alternatifler sunuyor.

Kalın taban ve metalik detaylar ayakkabılara ayrı bir hava katarak şıklığı ve konforu aynı anda hissettiriyor.