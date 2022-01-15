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Flurona'dan korunmak için Kovid-19 ve grip aşısı önerisi - Son Dakika

Flurona'dan korunmak için Kovid-19 ve grip aşısı önerisi

15.01.2022 10:44
Flurona'dan korunmak için Kovid-19 ve grip aşısı önerisi

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümünden Uzm. Dr. Bengisu Ay, grip ve koronavirüsün aynı anda varlığını belirtmek için kullanılan Flurona'nın ayrı bir hastalık olmadığını belirterek, "Hastaneye yatışları ve ağır hastalıkları önlemenin en etkili yolu influenza ve Kovid-19 aşılarıyla aşılanmaktır." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Ay, gribin (flu) influenza virüsünün yaptığı hastalığa verilen isim olduğunu belirtti.

Kovid-19 virüsünün de soğuk algınlığı/grip benzeri tablo yapan bir hastalık etkeni olduğunu aktaran Ay, "Grip ve Kovid-19 bulaşıcı solunum yolu hastalıklarıdır ve ikisi birbirinden farklı virüslerdir. Soğuk algınlığı/grip benzeri tablo yapan respiratory syncytial virus, rhinovirus, parainfluenzavirus, adenovirus, coronavirus, enterovirus gibi daha birçok virüs vardır. Grip benzeri hastalıklarda etkene göre farklı olan kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan ani başlangıçlı yüksek ateş, genellikle kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi halsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma görülür." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, öksürüğün daha ağır olabileceğini ve 2 hafta ya da daha uzun süre devam edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşlılarda, çocuklarda, gebelerde ve kronik hastalığı olanlarda ağır seyretmekte, zatürre, bronşit, sinüs ve kulak enfeksiyonları gelişebilmekte ve hastane yatışlarına ve hatta ölümlere neden olabilmektedir. Yalnızca semptomlara dayanarak grip veya Kovid-19 olup olmadığınızı kesin olarak söylemek imkansızdır.

Bazı semptomlar benzer olduğundan, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre bir tanıyı doğrulamak için test yapılması gerekir. Flurona terimi, her iki rahatsızlığın aynı anda varlığını belirtmek için tasarlanmıştır ve ayrı bir hastalığı göstermez. Grip ve Kovid-19'u kesinlikle aynı anda kapabilirsiniz, bu da bağışıklık sisteminiz için kötü olabilir. Hastaneye yatışları ve ağır hastalıkları önlemenin en etkili yolu CDC'nin de önerdiği gibi hem oldukça etkili hem de kolay uygulanabilen influenza ve Kovid-19 aşılarıyla aşılanmaktır."

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Mikrobiyoloji, Pendik, Grip, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Flurona'dan korunmak için Kovid-19 ve grip aşısı önerisi - Son Dakika Ekonomi


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