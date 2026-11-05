Fly Erbil, İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlerine ilk uçuşla başladı - Son Dakika
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Fly Erbil, İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlerine ilk uçuşla başladı

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Fly Erbil, İstanbul Havalimanı\'na tarifeli seferlerine ilk uçuşla başladı
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Fly Erbil, İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlerine başladı; Erbil'den kalkan ilk yolcu uçağı bugün indi. Yolcular ve uçuş ekibi B1 kapısında İGA ekiplerince çiçeklerle karşılandı, şirket pazartesi ve perşembe haftada iki gün karşılıklı sefer yapacak.

Irak'ın Erbil şehri merkezli uçuşlar düzenleyen hava yolu şirketi Fly Erbil, İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlerine başladı.

Şirketin Erbil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı, bugün İstanbul Havalimanı'na indi.

Yapılan ilk seferin ardından yolcular ve uçuş ekibi, İstanbul Havalimanı B1 kapısında İGA ekipleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Hava yolu şirketi, Erbil-İstanbul hattında pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
İstanbul HavalimanıEkonomiTurizmErbilDünyaİGASon Dakika

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