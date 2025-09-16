Ford, Köln Fabrikasında 1000 İşçiyi İşten Çıkarıyor - Son Dakika
Ekonomi

Ford, Köln Fabrikasında 1000 İşçiyi İşten Çıkarıyor

Ford, Köln Fabrikasında 1000 İşçiyi İşten Çıkarıyor
16.09.2025 12:49
Ford, elektrikli araç talebinin zayıf olması nedeniyle Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkaracak.

Alman medyasında yer alan şirket açıklamasında, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle şirketin geçen yıl başlatılan tasarruf programını sıkılaştırmaya devam edeceği belirtildi.

ÜRETİM TEK VARDİYAYA DÜŞÜYOR

Bu kapsamda Köln fabrikasında bin kişiyi işten çıkarma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, 2026 yılının başında iki vardiya sisteminden tek vardiya sistemine geçileceği kaydedildi.

Ford, geçen yılın başında tasarruf programı açıklamış, bu da şirketin Köln fabrikası tarihindeki ilk greve yol açmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi

