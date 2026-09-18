FSM Vakıf Üniversitesi, Gazze'de yükseköğretimin durumunu bilim kafede ele aldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Gazze İçin Bilim Kafe" programının ev sahipliğini yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programda, Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu farklı aktörlerin tanıklıklarıyla gündeme taşındı.

Program kapsamında Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Assad Yousuf Assad'ın video mesajı izlenirken, üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Gazze'de üniversite eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin video mesajlarının da paylaşıldığı programda, Gazze İslam Üniversitesi Yurtdışı Temsilcisi Muin Naim konuşma gerçekleştirdi.

Programda mesajları paylaşılan öğrenciler, eğitim hayatlarını hangi koşullarda sürdürdüklerini, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin beklentilerini aktardı.

Programın canlı bağlantı bölümünde Prof. Dr. Kamalain Shaath, Gazze'de yükseköğretimin savaş öncesi ve mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen eski Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamalain Shaath, Gazze'de üniversite öğrencilerinin uzun süredir çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu aktararak, savaş öncesinde de bölgede gözetim, iletişim sorunları ve yüksek işsizlik gibi önemli güçlüklerin bulunduğunu belirtti.

Söz konusu şartlara rağmen Filistin'de yükseköğretimin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Shaath, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde 20 eğitim kurumunun bulunduğunu, bunlardan 6'sının üniversite eğitimi verdiğini anlattı.

Shaath, savaşla Gazze'de yükseköğretim altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade ederek, yükseköğretim çalışanlarının da ağır kayıplar yaşadığına dikkati çekti.

Yaşanan ağır koşullara rağmen öğrencilerin eğitimden kopmaması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Shaath, bu süreçte çevrim içi eğitime geçildiğine ve yükseköğretimin devam ettirilmesi için çeşitli yolların arandığına işaret etti.

"Savaş geleceğin inşa edildiği eğitim kurumlarını da etkiledi"

Gazze İslam Üniversitesi Yurtdışı Temsilcisi Muin Naim de Gazze'de eğitimin yalnızca akademik bir süreç olmadığını, aynı zamanda geleceği korumanın ve hayata tutunmanın bir yolu olduğunu belirtti.

Gazze'de savaşın yalnızca insan hayatını değil, geleceğin inşa edildiği eğitim kurumlarını da etkilediğini aktaran Naim, okulların, üniversitelerin ve kütüphanelerin yıkıldığını, öğrencilerin ve akademisyenlerin hayatını kaybettiğini, birçok öğrencinin ise evlerini, kitaplarını, diplomalarını ve akademik kayıtlarını kaybettiğini anlattı.

Naim, bütün yıkıma rağmen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeye çalıştığını ifade ederek, eğitimin Gazze'deki öğrenciler için "hayata tutunmak" ve "bütün yıkıma rağmen geleceği savunmak" anlamına geldiğini vurguladı.

Naim, Türkiye'deki üniversitelere ve akademik camiaya da çağrı yaptığını aktararak, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin desteklenmesi için akademik dayanışmanın somut adımlarla güçlendirilebileceğine dikkati çekti.

Bu kapsamda burs programlarının oluşturulması, bilgisayar, tablet ve internet erişimi gibi eğitim imkanlarının sağlanması, uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi, Türkiye ve Filistin üniversiteleri arasında ortaklıklar kurulması ve akademisyenler arasında ortak araştırmalar yürütülmesi gibi öneriler sunan Naim, öğrenciler ve araştırmacılar için akademik danışmanlık, mentörlük ve eğitim desteği sağlanabileceğini belirtti.

Naim, Filistinli öğrencilerin üniversitelerinden mahrum bırakıldıkları süreçte Türkiye'deki üniversitelerin akademik imkanlarından yararlanabilmelerinin ve bilimsel veri tabanları, laboratuvarlar ve eğitim platformlarına erişimlerinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Naim, Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek, öğrencilerin eğitim hakkının korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.