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Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil - Son Dakika

Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil

06.12.2021 14:56
Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil

Bütçe görüşmeleri bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladı. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın dövizle ilgili açıklamaları damga vurdu. Doların yükselmesinin sadece faizle ilgili olmadığını belirten Fuat Oktay, "Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Bütçesi, bugün Meclis'te 5 büyük parti ve temsilcileri olan diğer partilerin katılımıyla görüşülmeye başlandı. Görüşmeleri hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski Hazine Bakanı Lütfi Elvan arasında faiz anlaşmazlığı olduğu yönündeki iddiaların ardından Fuat Oktay'dan faizle ilgili net mesajlar geldi.

"BAŞARIYI YOK SAYMAK ANLAMINA GELİYOR"

Doların yükselmesinin sadece faize bağlanmasının yanlış olduğunu belirten Oktay, "Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmektedir. Salgının getirdiği olağanüstü koşullarla birlikte sadece Türkiye'de değil, diğer pek çok ülkede de yine politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz" dedi.

TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil

"FAİZ YÜKSEK OLDUĞUNDA DA KUR YUKARI YÖNLÜ HAREKET EDİYOR"

Politika faizinin yüksek olduğu dönemlerde de kurda yükselmeler görüldüğünü ifade eden Oktay, "ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Güney Kore, Brezilya, Endonezya, Malezya, Hindistan, Macaristan, Polonya ve Rusya gibi birçok ekonomide negatif reel politika faizi uygulanmaktadır. Ayrıca politika faizinin yüksek olduğu dönemlerde de kurlarda hareketlenmeler görülebilmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeleri; doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan spekülatif ve manipülatif hareketler, ülkemizin döviz talebini artıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir" diye konuştu.

TBMM'deki Bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil - Son Dakika
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