g2m, Salon du Chocolat İstanbul'da Eşsiz Sunumlar Yaptı

g2m, çikolata dünyasının prestijli etkinliklerinden "Salon du Chocolat İstanbul"da markaları ve sunumlarıyla yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 40 yılı aşkın süredir ev dışı tüketim sektörünün tedarikçiliğini yapan g2m, Salon du Chocolat İstanbul'da lezzet ve sanatı bir araya getirdi.

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte Ülker, Lovells, McVitie's ve Bizim markalarını standında sunan g2m, Jacobs istasyonuyla katılımcılara kahve de ikram etti. Lovells Pul'un çikolata çeşitleriyle hazırlanan 1,5 metrelik "Galata Kulesi" heykeli ve kakao çekirdeği figürlerinin yer aldığı çikolata sepeti ise firmanın organizasyonda sergilediği sanat eserleri arasında yer aldı.

Etkinlikte, Redrosecake markasının kurucusu, pasta ve şekerleme sanatçılarından Tuba Geçkil'in hazırladığı 1,5 metrelik Lovells Pralin çikolata ambalajından özel tasarım pasta da ziyaretçilerden ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen g2m Genel Müdürü Deniz Alkaç, çikolatanın, lezzetin yanı sıra tasarım ve deneyimi bir arada sunduğunu belirtti.

Alkaç, "Biz de güçlü markalarımızla çikolatanın profesyonel mutfaklardaki yolculuğuna eşlik ediyor, yenilikçi ve kaliteli ürünlerimizle sektöre değer katıyoruz. İki gün boyunca çikolatanın adeta sanat eserine dönüştüğü, ziyaretçilere unutulmaz tatlar ve görsel şovlar sunan Salon du Chocolat İstanbul'da standımızla yaratıcılık ve lezzetin buluşma noktası olmaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.