Gabar Petrol Gelirleri için Yeni Sukuk Modeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gabar Petrol Gelirleri için Yeni Sukuk Modeli

06.03.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLKE Vakfı, Gabar bölgesi petrol rezervlerinin finansmanı için Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli önerdi.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM), Şırnak-Gabar bölgesi petrol rezervlerinin finansal sisteme entegrasyonu için "Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli" önerisi hazırladı.

Yerli enerji kaynaklarından elde edilen gelirin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle buluşturulmasına yönelik yöntemlerin analiz edildiği "Doğal Kaynağa Dayalı Sukuk Modeli Önerisi: Şırnak-Gabar Petrol Gelirleri Örneği" başlıklı rapor ve model önerisi İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfının internet adresinde yayımlandı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeyneb Hafsa Orhan ve DK Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdür Yardımcısı Esma Karabulut tarafından geliştirilen model önerisi, Türkiye'deki doğal kaynak mülkiyetinin devlete ait olması gerçeğiyle tam uyumlu bir yapı öngörüyor.

Raporda sunulan model, fiziksel bir mülkiyet devri gerektirmeksizin petrol satışından elde edilecek nakit akışlarının menkulleştirilmesine dayanıyor.

Vekalete Dayalı Sukuk (Sukuk al-Wakala) çerçevesinde kurgulanan mekanizma, hem hukuki altyapıya uygunluğu hem de İslami finans ilkeleriyle uyumluluğuyla öne çıkıyor.

Petrol gelirleriyle yeşil dönüşümün finansmanı öneriliyor

Fosil yakıt geliriyle yeşil dönüşümün finansmanı raporun yenilikçi yönlerinden biri olurken, petrol gelirlerinin doğrudan sürdürülebilirlik odaklı projelere aktarılması hedefleniyor.

Önerilen modelde, sukuktan elde edilecek fonların kullanımı geçiş finansmanı stratejisiyle sınırlandırılıyor. Böylece Gabar petrolünden elde edilen gelirlerin, Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltacak çevreci ve yenilikçi enerji yatırımları için bir finansal kaynak olması amaçlanıyor.

Rapor, bu stratejik gelirin sadece bütçe finansmanı için değil, aynı zamanda bölgenin sosyoekonomik açıdan yeniden inşası ve kalkınması için kullanılmasını da içeriyor.

Bağımsız denetim ve şeffaf raporlama mekanizmalarıyla kurgulanan model, doğal kaynakların sermaye piyasalarına kazandırılması konusunda Türkiye'deki önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gabar Petrol Gelirleri için Yeni Sukuk Modeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu

17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
17:04
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:26
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:32:46. #7.12#
SON DAKİKA: Gabar Petrol Gelirleri için Yeni Sukuk Modeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.