Garanti BBVA, Ekvator Prensipleri\'ne İmza Attı

GARANTİ BBVA, yatırım ve proje finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal etkilerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik küresel bir çerçeve sunan Ekvator Prensipleri'ne imza attı. Garanti BBVA, bu küresel inisiyatife Türkiye'den katılan ilk banka olduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, çevresel ve sosyal etki analizlerini 2011 yılından bu yana kredi değerlendirme süreçlerine entegre ederek, projelerin doğaya ve topluma etkilerini dikkate alan öncü bir yaklaşım benimsiyor. Geliştirilen politika araçları ve uygulamalar, uluslararası standartlara ve sektörel kriterlere paralel şekilde sürekli olarak güncelleniyor.

Banka, bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyarak, BBVA Grubu ile uyumlanma çalışmaları kapsamında, yatırım ve proje finansman süreçlerinde iyi uygulama örneği olarak uzun yıllardır dikkate aldığı Ekvator Prensipleri'ne (EP) imza attı. Garanti BBVA, finans sektöründe küresel olarak referans kabul edilen bu inisiyatife Türkiye'den katılan ilk banka oldu. Garanti BBVA'nın bu adımı, bankanın sürdürülebilirlik odaklı yatırım ve projelere ilişkin finansman taahhüdünü ve öncü konumunu güçlendiriyor.

Bugün itibarıyla, dünya çapında 130'dan fazla imzacı finans kuruluşu, yatırım finansmanı sağladığı projelerde Ekvator Prensipleri'ni uyguluyor.

AKTEN: BU İMZAYLA ÜLKEMİZDE SEKTÖRE ÖRNEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Daha sürdürülebilir bir gelecek için finans sektörüne düşen sorumluluğun bilincindeyiz. BBVA Grubu'nun 2004 yılından bu yana parçası olduğu Ekvator Prensipleri'ne imza atarak grubumuzun küresel düzeydeki vizyonunu ülkemize taşımaktan ve Türkiye'de bu taahhüdü veren ilk finans kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu imza, Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik alanındaki uzun soluklu yolculuğunda önemli bir kilometre taşı ve stratejik bir adımdır. EP'ye katılım süreci, Garanti BBVA'nın yalnızca finansal ürünlerinde değil, tüm karar alma süreçlerinde sürdürülebilirliği temel bir öncelik haline getirdiğinin açık bir göstergesidir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim kriziyle mücadele, toplumsal kapsayıcılık ve kültürel mirasın yaşatılması gibi alanlarda, uluslararası standartlarda değerlendirme yaparak; tüm paydaşlar üzerinde kalıcı ve pozitif bir etki yaratmayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yatırım ve projelere ilişkin finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetimini güçlendiren bu imzayla, ülkemizde sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz."

PROJELERDE KÜRESEL ETKİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Ekvator Prensipleri, çevresel ve sosyal riskler açısından daha yüksek potansiyele sahip altyapı ve enerji projeleri başta olmak üzere tüm sektörler için geçerli. Proje finansmanı, satın alım, refinansman gibi çeşitli finansman yapılarını kapsıyor. Prensipler, projelerin finanse edilmeden önce çevresel ve sosyal etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini ve risklerin etkin bir şekilde yönetilmesini amaçlıyor.

Garanti BBVA, Ekvator Prensipleri'nin imzacısı olarak 10 temel ilkeyi kendi çevresel ve sosyal risk yönetimi sistemlerine entegre etmeyi taahhüt ediyor. Bu ilkeler, risk sınıflandırmasından etki değerlendirmesine, uluslararası standartlara uygunluk ilkesinden yönetim planları geliştirilmesine, paydaş katılımından şikayet mekanizmasına, bağımsız incelemeden izleme ve şeffaf raporlamaya kadar uzanan kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Böylece projelerin hem çevresel hem de toplumsal etkileri gözetilerek daha sürdürülebilir şekilde hayata geçirilmesi sağlanıyor.