Garanti BBVA, Ekvator Prensipleri'ne İmza Attı

Garanti BBVA, yatırım ve proje finansmanı süreçlerinde çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesini hedefleyen küresel standartlar bütününü oluşturan Ekvator Prensipleri'ne imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık stratejisini doğrultusunda 2011'den bu yana kredi değerlendirme süreçlerine çevresel ve sosyal etki analizlerini entegre ederek projelerin doğa ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alan bir değerlendirme yaklaşımı benimsiyor. Bu kapsamda geliştirilen politika araçları, uluslararası standartlara ve sektörel kriterlere paralel olarak sürekli güncelleniyor.

Garanti BBVA, BBVA Grubu ile uyum süreci çerçevesinde, uzun süredir iyi uygulama örneği olarak dikkate aldığı Ekvator Prensipleri'ni resmi olarak benimseyerek yatırım ve proje finansmanı süreçlerine dahil etti.

Ekvator Prensipleri, çevresel ve sosyal risk açısından yüksek potansiyele sahip altyapı ve enerji projeleri başta olmak üzere tüm sektörler için geçerli olan ve proje finansmanı, satın alım ile refinansman gibi çeşitli yapıları kapsayan bir çerçeve sunuyor. Bugün itibarıyla, dünya genelinde 130'dan fazla finans kuruluşu bu prensipleri uygulayarak finanse ettikleri projelerde çevresel ve sosyal etkilerin etkin bir biçimde yönetilmesini hedefliyor.

Garanti BBVA, Ekvator Prensipleri'ne dahil olarak, çevresel ve sosyal riskleri yönetmeye yönelik 10 temel ilkeyi uygulama taahhüdü verdi. Bu ilkeler arasında projelerin risk sınıflandırması, etkilerinin değerlendirilmesi, yönetim planlarının hazırlanması, uluslararası standartlara uygunluk, paydaş katılımı, şikayet mekanizması kurulması, bağımsız denetim, izleme süreçleri ve şeffaf raporlama gibi başlıklar yer alıyor.

" Türkiye'de bu taahhüdü veren ilk finans kuruluşu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, daha sürdürülebilir bir gelecek için finans sektörüne düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

Akten, "BBVA Grubu'nun 2004'ten bu yana parçası olduğu Ekvator Prensipleri'ne imza atarak grubumuzun küresel düzeydeki vizyonunu ülkemize taşımaktan ve Türkiye'de bu taahhüdü veren ilk finans kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz. Bu imza, Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik alanındaki uzun soluklu yolculuğunda önemli bir kilometre taşı ve stratejik bir adımdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ekvator Prensipleri'ne katılım sürecinin, Garanti BBVA'nın yalnızca finansal ürünlerinde değil, tüm karar alma süreçlerinde sürdürülebilirliği temel bir öncelik haline getirdiğinin açık bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Akten, şunları kaydetti:

"Biyolojik çeşitliliğin korunması, iklim kriziyle mücadele, toplumsal kapsayıcılık ve kültürel mirasın yaşatılması gibi alanlarda, uluslararası standartlarda değerlendirme yaparak, tüm paydaşlar üzerinde kalıcı ve pozitif bir etki yaratmayı amaçlayan bütüncül bir yaklaşımı benimsiyoruz. Yatırım ve projelere ilişkin finansman süreçlerinde çevresel ve sosyal risk yönetimini güçlendiren bu imzayla, ülkemizde sektöre örnek olmayı amaçlıyoruz."