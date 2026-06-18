Garanti BBVA Leasing'e 50 Milyon Euro Destek - Son Dakika
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Garanti BBVA Leasing'e 50 Milyon Euro Destek

Garanti BBVA Leasing\'e 50 Milyon Euro Destek
18.06.2026 14:55
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EBRD, depremzede işletmelere ve yeşil yatırımlara destek için Garanti BBVA Leasing'e finansman sağladı.

Garanti BBVA Leasing Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon euroluk bir finansman anlaşmasına imza attı. Finansman, Garanti BBVA Leasing'e Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında sunulacak. Bu kaynakla, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin yatırımları da desteklenecek.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yeşil, kaynak verimli ve iklim değişikliğine dayanıklı teknolojilere erişimi artırarak işletmelerin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla Garanti BBVA Leasing'e 50 milyon euro tutarında finansman sağlıyor.

Finansman paketinin 47 milyon euroluk bölümü EBRD tarafından karşılanırken, 3 milyon euroluk kısmı ise Taiwan ICDF tarafından sağlanıyor. Söz konusu kaynak, yeşil yatırımların önündeki maliyet engellerinin azaltılmasına ve ihtiyaç duyulan alanlarda uzun vadeli sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine katkı sunacak.

Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında sağlanan finansman, işletmelerin enerji tüketimini azaltan, emisyonları düşüren ve iklim ile ekonomi kaynaklı şoklar karşısında operasyonel sürekliliklerini güçlendiren yatırımları hayata geçirmelerine destek olacak.

Şirketin, depremden etkilenen bölgelerde de yaygın bir operasyonel ağı bulunuyor. Finansmanın en az yüzde 30'u, 2023'ün şubat ayında gerçekleşen depremlerden en fazla etkilenen bölgelerde bulunan yeşil yatırımlara ayrılacak. Böylece bölgedeki işletmelerin daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılanmalarına katkı sağlanacak.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi: "Bankamız için sürdürülebilirlik stratejik bir öncelik ve iş modelimizin ayrılmaz bir parçası. Garanti BBVA Leasing olarak, sürdürülebilir finansman çözümlerini reel ekonomiye ulaştırmada ve müşterilerimizin dönüşüm yolculuklarını desteklemede önemli bir rol üstleniyoruz. EBRD ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi GEFF III programı kapsamında daha da güçlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeşil ve kaynak verimliliği sağlayan teknolojilere yönelik yatırımları destekleyecek bu finansman sayesinde işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreçlerine katkı sunarken, gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklara karşı dayanıklılıklarını da artıracağız. Bu finansmanın depremden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınmasına ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak olmasını ayrıca son derece değerli buluyoruz. Türkiye'nin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bu proje, Garanti BBVA Leasing ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi. Yeşil finansmanı depremden etkilenen bölgelere yönelik desteklerle bir araya getirerek işletmelerin daha sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılanmalarına katkı sağlıyor ve iklim dostu teknolojilere erişimi artırıyoruz. Bu finansman sayesinde Türkiye genelindeki şirketler daha temiz ve daha dayanıklı bir geleceğe yatırım yapma imkanı bulacak."

Yapılan açıklamaya göre, program kapsamında şirket, toplumsal cinsiyet odağında çeşitli uygulamalar ve eğitim programları da hayata geçirecek. Bu çalışmalar sayesinde finansman yararlanıcılarının yeşil dönüşüm alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, teknik kapasitelerinin artırılması ve yeni teknolojilere erişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

EBRD, 2009 yılından bu yana Türkiye'ye büyük bölümü özel sektöre olmak üzere 23 milyar euronun üzerinde yatırım gerçekleştiren ülkenin en önemli uluslararası yatırımcıları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Garanti Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Leasing'e 50 Milyon Euro Destek - Son Dakika

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