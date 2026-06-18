Garanti BBVA Leasing'e EBRD'den 50 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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Garanti BBVA Leasing'e EBRD'den 50 Milyon Avro Destek

Garanti BBVA Leasing\'e EBRD\'den 50 Milyon Avro Destek
18.06.2026 14:34
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Garanti BBVA Leasing, EBRD ile 50 milyon avroluk finansman anlaşması imzalayarak yeşil yatırımları destekleyecek.

Garanti BBVA Leasing, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon avroluk finansman anlaşmasına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Leasing, EBRD ile işletmelerin dayanıklılığını güçlendirecek işbirliği gerçekleştirdi.

Buna göre EBRD, yeşil, kaynak verimli ve iklim değişikliğine dayanıklı teknolojilere erişimi artırarak işletmelerin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla Garanti BBVA Leasing'e 50 milyon avro tutarında finansman sağladı.

Finansman paketinin 47 milyon avroluk bölümü EBRD tarafından karşılanırken, 3 milyon avroluk kısmı da Taiwan ICDF tarafından sağlanıyor.

Söz konusu kaynak, yeşil yatırımların önündeki maliyet engellerinin azaltılmasına ve ihtiyaç duyulan alanlarda uzun vadeli sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine katkı sunacak.

Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı III (GEFF III) kapsamında sağlanan finansman, işletmelerin enerji tüketimini azaltan, emisyonları düşüren ve iklimle ekonomi kaynaklı şoklar karşısında operasyonel sürekliliği güçlendiren yatırımları hayata geçirmelerine destek olacak.

Garanti BBVA Leasing'in, depremden etkilenen bölgelerde de operasyonel ağı bulunuyor. Finansmanın en az yüzde 30'u, Şubat 2023'te gerçekleşen depremlerden en fazla etkilenen bölgelerde bulunan yeşil yatırımlara ayrılacak.

Böylece bölgedeki işletmelerin daha dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir şekilde yeniden yapılanmalarına katkı sağlanacak.

Program kapsamında Garanti BBVA Leasing, toplumsal cinsiyet odağında çeşitli uygulama ve eğitim programları da hayata geçirecek.

Çalışmalar sayesinde finansman yararlanıcılarının yeşil dönüşüm alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, teknik kapasitelerinin artırılması ve yeni teknolojilere erişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

"Sürdürülebilirlik, stratejik öncelikleri ve iş modellerinin ayrılmaz parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, sürdürülebilirliğin, stratejik öncelikleri ve iş modellerinin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, sürdürülebilir finansman çözümlerini reel ekonomiye ulaştırmada ve müşterilerin dönüşüm yolculuklarını desteklemede önemli rol üstlendiklerini belirtti.

EBRD ile uzun yıllara dayanan işbirliklerini GEFF III programı kapsamında daha da güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çaycı, "Yeşil ve kaynak verimliliği sağlayan teknolojilere yönelik yatırımları destekleyecek bu finansman sayesinde işletmelerin düşük karbonlu ekonomiye geçiş süreçlerine katkı sunarken, gelecekte karşılaşabilecekleri zorluklara karşı dayanıklılıklarını da artıracağız. Bu finansmanın depremden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak olmasını ayrıca son derece değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çaycı, Türkiye'nin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da projenin, Garanti BBVA Leasing ile sürdürdükleri güçlü işbirliğinin önemli göstergesi olduğuna işaret etti.

Yeşil finansmanı depremden etkilenen bölgelere yönelik desteklerle bir araya getirerek işletmelerin daha sürdürülebilir şekilde yeniden yapılanmalarına katkı sağladıklarını ve iklim dostu teknolojilere erişimi artırdıklarını kaydeden Yavorskaya, "Bu finansman sayesinde Türkiye genelindeki şirketler daha temiz ve dayanıklı bir geleceğe yatırım yapma imkanı bulacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Garanti Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA Leasing'e EBRD'den 50 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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